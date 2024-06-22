"Найкращий подарунок": дружина Довбика замилувала його реакцією на малюнок 2-річної доньки

Юлія Леськова 22 червня, 09:36
Артем Довбик зі своєю дружиною Юлією
Фото з Instagram Юлії Довбик

Дружина гравця збірної України з футболу Артема Довбика, Юлія замилувала мережу щемливим відео, на якому передала футболісту подарунок від його 2-річної доньки.

Кадрами Юля поділилася у своєму Instagram.

На ролику Довбик сидить на трибуні, вочевидь перед матчем зі Словаччиною і розгортає листок з відбитками рук та поцілунком своєї доньки Кіри.


"Це вона зробила тобі свої ручки. І цьомку", - прокоментувала дружина футболіста.

Артем Довбик розгортає подарунок доці

Артем перед грою отримав найцінніший подарунок

Футболіст Артем Довбик показує подарунок доньки

Артем та Юлія в шлюбі майже чотири роки

Артем Довбик з малюнком своєї донечки

"Найкращий подарунок", - сказав Довбик

Скріншот з Instagram Юлії Довбик

"Передала папіку подарунок від його доці", - написала Юлія під відео.

Нагадаємо, нещодавно Артем Довбик та його дружина зачарували мережу милою фотосесією зі своєю донькою.

Як відомо, Артем та Юлія одружилися у 2020-му році, а в 2022 стали батьками.

Зараз пара проживає в іспанській Жироні, за яку грає футболіст.

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