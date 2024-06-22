"Найкращий подарунок": дружина Довбика замилувала його реакцією на малюнок 2-річної доньки
Дружина гравця збірної України з футболу Артема Довбика, Юлія замилувала мережу щемливим відео, на якому передала футболісту подарунок від його 2-річної доньки.
Кадрами Юля поділилася у своєму Instagram.
На ролику Довбик сидить на трибуні, вочевидь перед матчем зі Словаччиною і розгортає листок з відбитками рук та поцілунком своєї доньки Кіри.
"Це вона зробила тобі свої ручки. І цьомку", - прокоментувала дружина футболіста.
"Передала папіку подарунок від його доці", - написала Юлія під відео.
Нагадаємо, нещодавно Артем Довбик та його дружина зачарували мережу милою фотосесією зі своєю донькою.
Як відомо, Артем та Юлія одружилися у 2020-му році, а в 2022 стали батьками.
Зараз пара проживає в іспанській Жироні, за яку грає футболіст.
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