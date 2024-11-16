Дружина Федорова замилувала їхніми романтичними цілунками. Фото
Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія потішила підписників новими романтичними фото зі своїм коханим.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
На фото Михайло та Анастасія обіймаються і цілуються.
Нагадаємо, у вересні подружжя Федорових відзначило 10-ту річницю шлюбу.
Як відомо, у Михайла та Анастасії є 7-річна донечка Марія.
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