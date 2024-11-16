Дружина Федорова замилувала їхніми романтичними цілунками. Фото

Юлія Леськова 16 листопада, 15:44
Михайло Федоров цілує дружину
Фото з Instagram Анастасії Федорової

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія потішила підписників новими романтичними фото зі своїм коханим.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

На фото Михайло та Анастасія обіймаються і цілуються.


Михайло Федоров з дружиною Настею

Ніжність на фото зашкалює

Михайло Федоров на фото з дружиною

Подружжя частенько показує спільні фото

Михайло Федоров з дружиною цілується
Фото з Instagram Анастасії Федорової

Нагадаємо, у вересні подружжя Федорових відзначило 10-ту річницю шлюбу.

Як відомо, у Михайла та Анастасії є 7-річна донечка Марія.

Читайте також:

"Впевнено рухаємося вперед": Федоров привітав дружину з річницею шлюбу зізнанням у коханні та романтичними ФОТО

"Залізобетонна у всьому": Федоров привітав дружину з 33-річчям. Фото

"175 разів попросила так не робити": дружина Федорова на шкільному балі доньки замилувала ніжностями з чоловіком

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів