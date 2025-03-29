Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Дружина Судакова у бікіні наробила звабних фото коло балійського водоспаду

Юлія Леськова - 29 березня, 13:29
Георгій Судаков та його дружина на фото
Фото з Instagram Лізи Судакової

Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова продовжує ділитися звабливим контентом з відпочинку на Балі у своєму Instagram. 

Ліза у бікіні на зав'язках молочного кольору наробила гарячих кадрів коло водоспаду Канто Лапмо. 

Дружина Судакова попозувала коло водоспаду

Ліза наробила ефектних фото для свого блогу


Дружина українського футболіста попозувала у купальнику

Дружина футболіста точно знає, з яких ракурсів виходять вдалі фото

Ліза Судакова наробила фото коло водоспаду


Фото з Instagram Лізи Судакової

В лютому Ліза вже робила фото коло одного з індонезійських водоспадів. 

Як відомо, Ліза та Георгій разом з підліткового віку. Про свої заручини пара оголосила в 2021-му році, а за два дні до початку повномасштабної війни в Україні вони одружилися. 

У квітні 2022-го у них народилася донечка Мілана. 

Читайте також:

"Татова підтримка": Судаков замилував появою на футбольному полі з 2-річною донечкою

"Спільні мрії, сміх і труднощі": "гірник" Судаков із дружиною відзначили річницю осінніми фото з дочкою

"Завжди були один за одного": дружина Судакова ніжними фото привітала його з річницею весілля

футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів