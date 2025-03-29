Дружина Судакова у бікіні наробила звабних фото коло балійського водоспаду
Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова продовжує ділитися звабливим контентом з відпочинку на Балі у своєму Instagram.
Ліза у бікіні на зав'язках молочного кольору наробила гарячих кадрів коло водоспаду Канто Лапмо.
В лютому Ліза вже робила фото коло одного з індонезійських водоспадів.
Як відомо, Ліза та Георгій разом з підліткового віку. Про свої заручини пара оголосила в 2021-му році, а за два дні до початку повномасштабної війни в Україні вони одружилися.
У квітні 2022-го у них народилася донечка Мілана.
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