Дружина Судакова у бікіні наробила звабних фото коло балійського водоспаду

Фото з Instagram Лізи Судакової

Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова продовжує ділитися звабливим контентом з відпочинку на Балі у своєму Instagram.

Ліза у бікіні на зав'язках молочного кольору наробила гарячих кадрів коло водоспаду Канто Лапмо.

Ліза наробила ефектних фото для свого блогу

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Дружина футболіста точно знає, з яких ракурсів виходять вдалі фото



Фото з Instagram Лізи Судакової

В лютому Ліза вже робила фото коло одного з індонезійських водоспадів.

Як відомо, Ліза та Георгій разом з підліткового віку. Про свої заручини пара оголосила в 2021-му році, а за два дні до початку повномасштабної війни в Україні вони одружилися.

У квітні 2022-го у них народилася донечка Мілана.