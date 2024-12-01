Дружина Тігіпка з нагоди півріччя доньки попозувала з нею коло новорічної ялинки. Фото

Юлія Леськова 1 грудня, 13:14
Алла Тігіпко з донькою позує для фото


Фото з Instagram Алли Зіневич-Тігіпко

Дружина політика та банкіра Сергія Тігіпка, Алла замилувала фото з молодшою донечкою Юліанною на тлі новорічної ялинки. Дівчинці виповнилося пів рочка.

Світлини Алла показала у своєму Instagram.

Для святкових кадрів вона одягнула коротке сліп-дрес білого кольору, а зверху накинула молочний кардиган з дрібними трояндами. Свій образ Зіневич-Тігіпко доповнила теплими гетрами.


Дівчинку Алла одягнула у бежеві штанці та білу кофтинку з вишеньками. Також Юліанні зробили кумедну зачіску - зав'язали два хвостики.

Алла Тігіпко біля ялинки з донькою

Алла після пологів практично одразу почала займатися спортом, аби повернутися у форму

Алла з донечкою на фото

До речі, обличчя донечки дружина Тігіпка ще не показувала

Для дівчинки замовили святковий торт

Для дівчинки замовили святковий торт

Нагадаємо, Алла відверто ділиться з підписниками інсайтами материнства після народження Юліанни.

Як відомо, у Сергія Тігіпка та Алли є ще троє спільних синів. Але для банкіра молодша донечка стала восьмою дитиною.

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