Дружина Тігіпка з нагоди півріччя доньки попозувала з нею коло новорічної ялинки. Фото
Дружина політика та банкіра Сергія Тігіпка, Алла замилувала фото з молодшою донечкою Юліанною на тлі новорічної ялинки. Дівчинці виповнилося пів рочка.
Світлини Алла показала у своєму Instagram.
Для святкових кадрів вона одягнула коротке сліп-дрес білого кольору, а зверху накинула молочний кардиган з дрібними трояндами. Свій образ Зіневич-Тігіпко доповнила теплими гетрами.
Дівчинку Алла одягнула у бежеві штанці та білу кофтинку з вишеньками. Також Юліанні зробили кумедну зачіску - зав'язали два хвостики.
Нагадаємо, Алла відверто ділиться з підписниками інсайтами материнства після народження Юліанни.
Як відомо, у Сергія Тігіпка та Алли є ще троє спільних синів. Але для банкіра молодша донечка стала восьмою дитиною.
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