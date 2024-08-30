Дружина Тігіпка з 3-місячною дочкою на руках розповіла, що для неї означає бути мамою. Фото

ТаблоID 30 серпня, 13:30

39-річна дружина політика і банкіра Сергія Тігіпка, Алла продовжує ділитися інсайтами материнства після народження 4-ї дитини - дочки Юліанни.

У своєму Instagram жінка показалася з 3-місячною дівчинкою на руках і розповіла, що для неї означає бути мамою.

"Бути мамою - це бачити усі свої недоліки і намагатися їх трансформувати для того, щоб бути ближчим до дитини", - заявила багатодітна мамуся.

Дружина Тігіпко з дочкою

Личко дитини Алла поки приховує від загалу

Фото з Instagram

Як відомо, дочка від Алли для Тігіпка стала вже восьмою дитиною. Також у подружжя є троє спільних синів.

Протягом 4-ї вагітності Алла активно ділилася відео своїх тренувань у мережі і розказувала, що робить, аби добре почуватися.

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