Дружина Тігіпка в обтислому спортлуці показала фігуру через місяць після четвертих пологів. Фото

Фото з Instagram Алли Тігіпко

39-річна дружина банкіра Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко похизувалася в Instagram фігурою через місяць після народження четвертої дитини.

На кадрах Алла позує у спортзалі перед дзеркалом. Вона одягнена у чорний короткий топ та велосипедки.

Також вона дала пораду щодо відновлення жінкам, які нещодавно народили.

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"Через 6-8 тижнів після пологів можна підключати програму основного відновлення. Але! До цього часу ми можемо виконувати легкі розминки, ходіння з візочком, самомасаж, дихальні практики, щоб допомогти своєму тілу під час раннього відновлення", - написала Зіневич-Тігіпко.

До речі, до спортзалу Алла повернулася через два тижні після пологів

Під час вагітності Алла ділилася з майбутніми мамами власними лайфхаками

Нагадаємо, місяць тому Алла Зіневич-Тіпко та її 64-річний чоловік Сергій Тігіпко знову стали батьками, у них народилася донечка Юліанна. Для Алли це четверта дитина, а от для Сергія - восьма.

Як відомо, пара виховує ще трьох спільних синів.

Дружина банкіра розповідала, що її четверта вагітність протікала легко й без ускладнень.