Дружина Тігіпка в обтислому спортлуці показала фігуру через місяць після четвертих пологів. Фото
39-річна дружина банкіра Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко похизувалася в Instagram фігурою через місяць після народження четвертої дитини.
На кадрах Алла позує у спортзалі перед дзеркалом. Вона одягнена у чорний короткий топ та велосипедки.
Також вона дала пораду щодо відновлення жінкам, які нещодавно народили.
"Через 6-8 тижнів після пологів можна підключати програму основного відновлення. Але! До цього часу ми можемо виконувати легкі розминки, ходіння з візочком, самомасаж, дихальні практики, щоб допомогти своєму тілу під час раннього відновлення", - написала Зіневич-Тігіпко.
Нагадаємо, місяць тому Алла Зіневич-Тіпко та її 64-річний чоловік Сергій Тігіпко знову стали батьками, у них народилася донечка Юліанна. Для Алли це четверта дитина, а от для Сергія - восьма.
Як відомо, пара виховує ще трьох спільних синів.
Дружина банкіра розповідала, що її четверта вагітність протікала легко й без ускладнень.