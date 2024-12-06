Дружина Тігіпка у хутряному халатику та босоніжках на шпильках оголила ноги на французькому дивані. Фото

ТаблоID 6 грудня, 11:00

39-річна жінка 64-річного бізнесмена і політика Сергія Тігіпка Алла Зіневич, яка влітку народила йому 4-ту дитину, вирішила трішки відійти від мамського контенту.

Багатодітна матуся красиво вбралася у м'який халатик, більше схожий на шубу зі штучного хутра, в тоненькі босоніжка на шпильках, зробила мейк та зачіску і елегантно попозувала на бежевому дивані відомого французького бренду.

Третя дружина Тігіпка

Зіневич доволі швидко після 4-х пологів повернулася до спорту і скинула усе зайве

Фото з Instagram

"Cozy home (затишний дім - ред.)", - підписала фото Алла в своєму Instagram.


Алла Тігіпко

Алла уявила себе моделлю

Тігіпко дружина

Дружина Тігіпка елегантно посвітила ніжками на домашньому фотосеті

Нагадаємо, тиждень тому доньці Алли та Сергія Тігіпка, Юліанні, яка стала 8-ю дитиною банкіра, виповнилося пів року. І з цієї нагоди жінка виклала відео з донечкою коло ялинки, але обличчя маленької знову не показала.

Читайте також:

Дружина Тігіпка в обтислому спортлуці показала фігуру через місяць після четвертих пологів. Фото

"Безцінна місія": дружина Тігіпка поділилася думками про материнство та показала зачіску 2-місячної доньки

Дружина Тігіпка з 3-місячною дочкою на руках розповіла, що для неї означає бути мамою. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів