Приземлення коло татка: дружина Усика з нагоди Дня батька насмішила мережу падінням їхньої 1-річної доньки

Юлія Леськова - 15 червня, 12:25
Олександр Усик зі своєю маленькою дочкою
Скріншот з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина Усик насмішила мережу відео з ним та їхньої молодшою дочкою з нагоди Дня батька. 

Катя показала кумедні кадри, на яких 1-річна Марійка у рожевій спідничці біжить до свого татка посеред повітряних кульок. Проте просто перед ним дівчинка не втримується на ногах і падає на підлогу. 

"Щасливого Дня батька", - підписала фото Катерина. 


Олександр Усик з маленькою донечкою

Дівчинка дуже спішила прибігти до татка

Олександр Усик з 1-річною дочкою

Але не втрималася на ногах і впала

Також Усик поділилася світлиною зі своїм татом. 

Катерина Усик показала свого тата

Катерина попозувала зі своїм татом

Нагадаємо, у Олександра та Катерини Усиків є ще троє старших дітей: донька Єлизавета та сини Кирило й Михайло. 

Крім того, дружина боксера частенько показує ніжні моменти чоловіка та дітей. Наприклад, нещодавно він вигуляв однакові луки зі своїми синами, а також погодував маленьку донечку кашею. 

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