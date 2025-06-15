Приземлення коло татка: дружина Усика з нагоди Дня батька насмішила мережу падінням їхньої 1-річної доньки

Скріншот з Instagram Катерини Усик

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина Усик насмішила мережу відео з ним та їхньої молодшою дочкою з нагоди Дня батька.

Катя показала кумедні кадри, на яких 1-річна Марійка у рожевій спідничці біжить до свого татка посеред повітряних кульок. Проте просто перед ним дівчинка не втримується на ногах і падає на підлогу.

"Щасливого Дня батька", - підписала фото Катерина.

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Дівчинка дуже спішила прибігти до татка

Але не втрималася на ногах і впала

Також Усик поділилася світлиною зі своїм татом.

Катерина попозувала зі своїм татом

Нагадаємо, у Олександра та Катерини Усиків є ще троє старших дітей: донька Єлизавета та сини Кирило й Михайло.

Крім того, дружина боксера частенько показує ніжні моменти чоловіка та дітей. Наприклад, нещодавно він вигуляв однакові луки зі своїми синами, а також погодував маленьку донечку кашею.