Усик із двома синами вигуляв однакові луки. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик замилувала підписників його фото з синами Кирилом та Михайлом в однакових луках.

Катя похвалилася своїми чоловіками у штанях кольору хакі та футболках м'ятного кольору.

Катя показала чоловіка і синів у сімейному аутфіті

Скріншот з Instagram Катерини Усик

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Як відомо, у Катерини та Олександра Усиків є ще двоє дітей: 15-річна Єлизавета та 1-річна Марійка.

До речі, сини подружжя живуть в Іспанії з батьками Катерини, чому так сталося - вона пояснювала в одну із інтерв'ю.