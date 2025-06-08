Усик із двома синами вигуляв однакові луки. Фото

Юлія Леськова - 8 червня, 14:56

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик замилувала підписників його фото з синами Кирилом та Михайлом в однакових луках. 

Катя похвалилася своїми чоловіками у штанях кольору хакі та футболках м'ятного кольору. 

Олександр Усик зі своїми синами

Катя показала чоловіка і синів у сімейному аутфіті

Олександр Усик на прогулянці з синами
Скріншот з Instagram Катерини Усик

Як відомо, у Катерини та Олександра Усиків є ще двоє дітей: 15-річна Єлизавета та 1-річна Марійка. 

До речі, сини подружжя живуть в Іспанії з батьками Катерини, чому так сталося - вона пояснювала в одну із інтерв'ю. 

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