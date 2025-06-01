Дружина Усика з однорічною дочкою попозували на травичці в ніжних лляних сукнях. Фото

Карина Тімкова - 1 червня, 12:00

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина влаштувала ніжну фотосесію з молодшою дочкою Марійкою, якій один рік.

У своєму Instagram вона опублікувала знімки, на яких разом із дитиною позували у милих луках просто неба. Обраниця боксера вбралась у білу сукню з відкритою спиною, а її донька у лляні шорти та сорочку з вишивкою.

37-річна Катя і Марія фотографувалися на траві, ковдрі з м'якими іграшками та у батуті з м'ячем.

Дружина Усика з дочкою на руках попозувала з голою спиною

Дівчинка позувала у мами на руках

Фото emiliakulieva

Дружина Усика в ніжній сукні посиділа з дочкою на траві

Кохана Олександра створила милі спогади з їхньою молодшою дитиною

Дружина Усика замилувала, як їхня дочка бігає по траві

Дівчинка вже впевнено ходить самостійно

Дружина Усика погралася з дочкою просто неба

Катерина разом із дочкою насолодилися природою

Дружина Усика влаштувала ніжну зйомку з дочкою просто неба

Дружина боксера частенько влаштовує для їхньої дитини цікаві розваги

Дружина Усика у сукні посиділа з дочкою в батуті з іграшками

Марійка виглядала щасливою, обіймаючи іграшку

Дружина Усика показала їхню дочку з іграшкою на траві

Крихітка весело провела час під час зйомки

Дружина Усика у лляній сукні потримала дочку на руках

Марія почувалася комфортно в маминих обіймах

Нещодавно дружина спортсменка влаштовувала яскраву вечірку з нагоди свого дня народження. Також вона спокусливо попозувала в комбінезоні та вдягалась у летючу сукню в грецькому стилі.

Як відомо, подружжя Усиків виховує чотирьох дітей. Їхня старша донька Ліза частенько тренується в залі, а нещодавно пишно святкувала своє 15-річчя.

Сини пари Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, зараз мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею. Не так давно Олександр провідав хлопців за кордоном. А ще він показував, як годував Марійку кашею.

Читайте також:

Дружина Усика крізь мокре скло попозувала у міні та шкірянці на голе тіло. Фото

Дружина Усика в оксамитовому максі оголила стегно на брилах в Іспанії. Фото

Дружина Усика у трендовому тренчі з голими ногами ефектно попозувала у київській будівлі. Фото

діти зірок Усик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів