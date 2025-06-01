Дружина Усика з однорічною дочкою попозували на травичці в ніжних лляних сукнях. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина влаштувала ніжну фотосесію з молодшою дочкою Марійкою, якій один рік.

У своєму Instagram вона опублікувала знімки, на яких разом із дитиною позували у милих луках просто неба. Обраниця боксера вбралась у білу сукню з відкритою спиною, а її донька у лляні шорти та сорочку з вишивкою.

37-річна Катя і Марія фотографувалися на траві, ковдрі з м'якими іграшками та у батуті з м'ячем.

Дівчинка позувала у мами на руках Фото emiliakulieva

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Нещодавно дружина спортсменка влаштовувала яскраву вечірку з нагоди свого дня народження. Також вона спокусливо попозувала в комбінезоні та вдягалась у летючу сукню в грецькому стилі.

Як відомо, подружжя Усиків виховує чотирьох дітей. Їхня старша донька Ліза частенько тренується в залі, а нещодавно пишно святкувала своє 15-річчя.

Сини пари Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, зараз мешкають в Іспанії з дідусем і бабусею. Не так давно Олександр провідав хлопців за кордоном. А ще він показував, як годував Марійку кашею.