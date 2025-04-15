Сімейне возз'єднання: дружина Усика зачарувала кадрами зустрічі синів із молодшою сестричкою
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина нещодавно розповіла, що їхній син Михайло ще жодного разу не бачився зі своєю молодшою сестричкою, 1-річною Марійкою, але у квітні це нарешті має статися.
Зворушливими чорно-білими кадрами, де дівча бавлять обидва старших брати - і 10-річний Михайло, і 12-річний Кирило - багатодітна мама поділилася в Insta-сторіс.
Як відомо, під час повномасштабної війни хлопці мешкають в Іспанії з бабусею і дідусем. Дівчата ж, Марія та Єлизавета - з батьками в Україні.
Нагадаємо, наприкінці лютого старшій доньці Усиків виповнилося 15 років. Батьки влаштували їй пишне святкування з виступом Наді Дорофєєвої.
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