Сімейне возз'єднання: дружина Усика зачарувала кадрами зустрічі синів із молодшою сестричкою

Марія Ткаченко - 15 квітня, 11:15
Катерина Усик

Катерина та Олександр Усики виховують двох доньок та двох синів

Фото з Instagram Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина нещодавно розповіла, що їхній син Михайло ще жодного разу не бачився зі своєю молодшою сестричкою, 1-річною Марійкою, але у квітні це нарешті має статися.

Зворушливими чорно-білими кадрами, де дівча бавлять обидва старших брати - і 10-річний Михайло, і 12-річний Кирило - багатодітна мама поділилася в Insta-сторіс.

Діти Усика

Катерина зазнімкувала синів із молодшою сестричкою


Як відомо, під час повномасштабної війни хлопці мешкають в Іспанії з бабусею і дідусем. Дівчата ж, Марія та Єлизавета - з батьками в Україні. 

Сини Усика

Вочевидь, Кирило та Михайло приїхали до України

Катерина Усик у Instagram

Схоже, малі одне від одного в захваті

Нагадаємо, наприкінці лютого старшій доньці Усиків виповнилося 15 років. Батьки влаштували їй пишне святкування з виступом Наді Дорофєєвої.

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