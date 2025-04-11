Дружина Усика у трендовому тренчі з голими ногами ефектно попозувала у київській будівлі. Фото
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина наробила нових чуттєвих фото.
У своєму Instagram вона поділилася результатами зйомки у київській будівлі. Перед камерою багатодітна мама позувала у світлому тренчі, білому мереживному луці та кросівках.
Для фотосесії використовувалися різні локації: ліфт, коридор і навіть ліжко.
Катерина обожнює влаштовувати зйомки на вулиці та позувати в ефектних луках. Вона також не забуває залучати до фото свою родину.
Нагадаємо, подружжя виховує чотирьох спільних дітей. Їхня дочка Ліза нещодавно відсвяткувала 15-річчя, а 1-річна Марійка вже почала самостійно ходити. Сини Усиків, а саме 12-річний Кирило й 10-річний Михайло живуть в Іспанії з бабусею і дідусем. Днями Олександр навідався до хлопців і показав, як проводить з ними час.