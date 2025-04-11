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Дружина Усика у трендовому тренчі з голими ногами ефектно попозувала у київській будівлі. Фото

Карина Тімкова - 11 квітня, 14:50

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина наробила нових чуттєвих фото.

У своєму Instagram вона поділилася результатами зйомки у київській будівлі. Перед камерою багатодітна мама позувала у світлому тренчі, білому мереживному луці та кросівках.

Для фотосесії використовувалися різні локації: ліфт, коридор і навіть ліжко.

Дружина Усика оголила ніжки на стильних фото

Дружина Усика засвітила стрункі ноги

Фото emiliakulieva

Дружина Усика показала довгі ноги на чуттєвих фото

Вона з мрійливим поглядом позувала на підлозі

Дружина Усика в естетичному фотосеті

Катерина любить влаштовувати ефектні зйомки

Дружина Усика ефектно полежала в ліжку

Багатодітна мама залізла на ліжко для стильних фото

Дружина Усика посиділа в ліфті для стильних фото

Напевно, Усик дуже полюбилося працювати з цією фотографинею, бо раніше вона вже робила їй сонячну фотосесію в Іспанії

Дружина Усика присіла на крісло в короткому тренчі

Обраниця спортсмена посиділа в кріслі на тлі геометричного килима на чуттєвих кадрах

Дружина Усика попозувала у стильному луці

Вона загадково попозувала у готельному номері

Катерина обожнює влаштовувати зйомки на вулиці та позувати в ефектних луках. Вона також не забуває залучати до фото свою родину.

Нагадаємо, подружжя виховує чотирьох спільних дітей. Їхня дочка Ліза нещодавно відсвяткувала 15-річчя, а 1-річна Марійка вже почала самостійно ходити. Сини Усиків, а саме 12-річний Кирило й 10-річний Михайло живуть в Іспанії з бабусею і дідусем. Днями Олександр навідався до хлопців і показав, як проводить з ними час.

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