Дружина Усика замилувала першою зачіскою однорічної доньки. Фото
Схоже, дружині боксера Олександра Усика Катерині уже кортить красиво наряджати свою молодшу донечку Марійку, якій у січні виповнився рік. Адже мама вже намагається робити дівчинці зачіску, хоча волосся в неї ще дуже коротке для цього.
У сторіс Instagram Катерина показала Машу з бантиком, який ледь тримається на тоненькому пасмі, але виглядає дуже і дуже мило.
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Олександр і Катерина Усики розповіли, чому обидва сини живуть не з ними, а з батьками Каті в Іспанії. Також боксер назвався підкаблучником дружини, за якою завжди останнє слово.
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