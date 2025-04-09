Уже впевнено тупцяє: дружина Усика замилувала кроками 1-річної доні у дворі
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина показала прогулянку з 1-річною донькою.
У своєму Instagram багатодітна мама замилувала вже доволі впевненими кроками маленької Марії.
15-річна сестра Марії Ліза також допомогла їй рухатися.
Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.
Нагадаємо, раніше Катерина розказувала, чому її сини 3 роки живуть в іншій країні з бабусею і дідусем.
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