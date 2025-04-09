Уже впевнено тупцяє: дружина Усика замилувала кроками 1-річної доні у дворі

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина показала прогулянку з 1-річною донькою.

У своєму Instagram багатодітна мама замилувала вже доволі впевненими кроками маленької Марії.

15-річна сестра Марії Ліза також допомогла їй рухатися.

Усики люблять робити спільні фото з молодшою донькою Скрін з Instagram

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Схоже, дівчинка вже доволі впевнено тримається на ногах без допомоги мами

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.

Нагадаємо, раніше Катерина розказувала, чому її сини 3 роки живуть в іншій країні з бабусею і дідусем.