Дружина Забарного у вечірній сукні оголила плечі і стегно на гала-вечері в Парижі. Фото

Ангеліна підкреслила красу і біляве волосся глибоким кольором сукні

Після того, як паризький футбольний клуб ПСЖ купив українця Іллю Забарного, його дружина Ангеліна тішиться новому життю у французькій столиці і, звісно ж, супроводжує коханого на важливих подіях.

Однією з них став благодійний захід "Paris for Good", проведений 23-го вересня. До речі, благодійна галавечеря була організована ПСЖ у партнерстві з фондом росіянки Наталії Водянової.

Ангеліна Забарна для івенту вбралася у темно-синій тотал лук, що складався з вечірньої сукні, босоніжок та сумки від Dior. Фотографіями себе красивої дівчина поділилася в сторіс Instagram.

Лаконічний лук, але вишуканий

З чоловіком Ангеліна, схоже, не зазнімкувалася

Нагадаємо, Забарні побралися два роки тому, у червні 2023-го. Дітей подружжя поки не має. Ангеліна заснувала мовну школу, яку просуває у своєму Instagram.