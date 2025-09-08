"Не вірив в кохання": Бражко на романтичних фото показав, як робив пропозицію Квітковій

Карина Тімкова - 8 вересня, 15:53

27-річна блогерка Даша Квіткова та її наречений, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко замилували світлинами з їхніх заручин.

В Instagram закохані опублікували добірку фото, на яких спортсмен кличе свою обраницю заміж. Пропозиція відбулася на природі, а локація була прикрашена білими квітами та великим сердечком.

"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", — написав 23-річний Володимир.

Даша Квіткова і Володимир Бражко показали свої заручини

Майбутнє подружжя показало свої теплі обійми 

Даша Квіткова і Володимир Бражко вирішили одружитися

Який закоханий погляд у Даші

Даша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на романтичних фото

Блогерка виглядала щасливою в такий особливий день

Даша Квіткова показала, як Володимир Бражко зробив їй пропозицію

Бражко підготував романтичний сюрприз для коханої

Даша Квіткова і Володимир Бражко замилували фото зі своїх заручин

Святкової атмосфери додав білосніжний стіл з напоями та люстра

Даша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на заході сонця

Квіткова зазнімкувалася в обіймах нареченого

Даша Квіткова і Володимир Бражко показали свої романтичні цілунки під час заручин

Багато цілунків не буває

Даша Квіткова і Володимир Бражко показали пристрасні цілунки

Фотограф зловив вдалий кадр на заході сонця

Даша Квіткова виходить заміж вдруге

Динамівець виглядав щасливим поруч з обраницею

Даша Квіткова і Володимир Бражко в обіймах пораділи своїм заручинам
Які ніжні посмішки
Володимир Бражко зробив романтичну пропозицію Даші Квітковій

Весілля парочки точно буде атмосферним

Даша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на своїх заручинах

"Яке щастя зараз бачити щасливих людей, які святкують свої почуття", — написала Маша Єфросиніна

Даша Квіткова і Володимир Бражко ніжно пообіймалися на заручинах
Закохані наробили пристрасних фото на своїх заручинах

Нагадаємо, для Даші це буде другий шлюб. З блогером Микитою Добриніним вона розлучилася два роки тому. Від колишнього чоловіка вона виховує 4-річного сина Лева. До речі, Володимир вже встиг подружитися з хлопчиком і навіть погрався з ним на футбольному полі.

До речі, вперше про стосунки пари стало відомо у травні цього року. Пізніше Квіткова показалася в обіймах чоловіка, а згодом почала частіше показувати Бражка у своєму блозі

