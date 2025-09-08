"Не вірив в кохання": Бражко на романтичних фото показав, як робив пропозицію Квітковій
27-річна блогерка Даша Квіткова та її наречений, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко замилували світлинами з їхніх заручин.
В Instagram закохані опублікували добірку фото, на яких спортсмен кличе свою обраницю заміж. Пропозиція відбулася на природі, а локація була прикрашена білими квітами та великим сердечком.
"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", — написав 23-річний Володимир.
Нагадаємо, для Даші це буде другий шлюб. З блогером Микитою Добриніним вона розлучилася два роки тому. Від колишнього чоловіка вона виховує 4-річного сина Лева. До речі, Володимир вже встиг подружитися з хлопчиком і навіть погрався з ним на футбольному полі.
До речі, вперше про стосунки пари стало відомо у травні цього року. Пізніше Квіткова показалася в обіймах чоловіка, а згодом почала частіше показувати Бражка у своєму блозі.