Судаков із дружиною вдруге стали батьками. Фото

23-річний Георгій Судаков тепер - двічі татко Фото з Instagram Судакової

Футболіст, півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та його дружина Ліза стали батьками "в квадраті". Новий член родини, дівчинка з'явилася на світ 17-го вересня.

Про це батьки оголосили в Instagram, показавши перші фото крихітки, яку назвали Златою.

Знайомтеся: Злата Судакова

"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", - повідомляється в дописі.

На зворушливих кадрах є й старша донька подружжя, 3-річна Мілана, яка, схоже в захваті від новонародженої сестрички.

Ліза народила другу донечку

Нагадаємо, незадовго до пологів Лізи родина Судакових пережила неабиякий стрес: у їхній будинок поцілив російський шахед.



