Судаков із дружиною вдруге стали батьками. Фото

Марія Ткаченко - 25 вересня, 09:19
Георгій Судаков

23-річний Георгій Судаков тепер - двічі татко

Фото з Instagram Судакової

Футболіст, півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та його дружина Ліза стали батьками "в квадраті". Новий член родини, дівчинка з'явилася на світ 17-го вересня.

Про це батьки оголосили в Instagram, показавши перші фото крихітки, яку назвали Златою.

Донька Георгія Судакова

Знайомтеся: Злата Судакова


"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", - повідомляється в дописі.

На зворушливих кадрах є й старша донька подружжя, 3-річна Мілана, яка, схоже в захваті від новонародженої сестрички.

Ліза Судакова в інстаграм

Ліза народила другу донечку

Нагадаємо, незадовго до пологів Лізи родина Судакових пережила неабиякий стрес: у їхній будинок поцілив російський шахед.

Читайте також:

"Завжди були один за одного": дружина Судакова ніжними фото привітала його з річницею весілля

Дружина Судакова на Мальдівах наробила гарячого контенту в бікіні на нічному пляжі

Судаков пригорнув вагітну дружину у рожевій сукенці для романтичних фото


діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів