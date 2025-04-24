Дружина Зінченка у стильному міні посвітила "ідеальними ногами" на вулицях Лондона
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада показалася у стильному аутфіті на вулицях Лондона.
На знімках 29-річна відома мама посвітила струнким животиком у светрі й шортах.
"Можна секрет цих ідеальних ніг?", "обожнюю ці ніжки", "Влада неймовірна", - написали в коментарях блогерці.
Як відомо, нині родина проживає у Великій Британії, оскільки Олександр Зінченко виступає за "Арсенал".
Нагадаємо, Влада виховує двох доньок - Єву і Лею. Раніше ТаблоID писав про історію кохання подружжя.
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