Дружина Зінченка у стильному міні посвітила "ідеальними ногами" на вулицях Лондона

Марія Мельник - 24 квітня, 15:00

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада показалася у стильному аутфіті на вулицях Лондона.

На знімках 29-річна відома мама посвітила струнким животиком у светрі й шортах.

Влада Седан у зеленому луці

Влада нерідко надає перевагу клітинці і навіть має однікові сукні для доньок

Фото з Instagram

"Можна секрет цих ідеальних ніг?", "обожнюю ці ніжки", "Влада неймовірна", - написали в коментарях блогерці.


Дружина Зінченка посвітила ніжками

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Влада Седан засвітила плаский живіт

Як відомо, нині родина проживає у Великій Британії, оскільки Олександр Зінченко виступає за "Арсенал".

Нагадаємо, Влада виховує двох доньок - Єву і Лею. Раніше ТаблоID писав про історію кохання подружжя.

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