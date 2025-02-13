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Дружина Зінченка в пляжних луках попозувала з доньками на тлі мальовничих краєвидів. Фото

Карина Тімкова - 13 лютого, 14:30

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада поділилася новими яскравими світлинами з двома їхніми донечками - Євою та Леєю.

Зіркова родина насолоджується відпочинком десь у теплих краях.

На фото, які Влада опублікувала в Instagram, вона, зокрема, позує в стильному монокіні, демонструючи свої спортивні форми.

Влада Седан позує в купальнику

Дружина Зінченка похвалилась красивою фігурою


Влада Зінченко позує на пляжі

Молода мама підготувала не один пляжний комплект

Ведуча також показала, як тримає на руках 1,5-річну Лею і 3-річну Єву

Дружина Зінченка позує з дітьми біля океану

Найкрасивіше тріо блондинок!

Старша донька Зінченка відпочиває на пляжі

Малеча Зінченків вже не вперше відпочиває в теплих краях

Донька Зінченка відпочиває біля океану

Єва полюбляє красиві аксесуари на волоссі

Серед зворушливих кадрів можна побачити, як маленька Лея сидить на теплому піску. Не обійшлося й без розваг на воді.

Молодша донька Зінченка сидить на пісочку

Маленька Лея гріється під сонечком

Дружина Зінченка з донькою плавають в океані

Сім'я весело проводила час на хвилях

Нагадаємо, нині сім’я проживає у Великій Британії, оскільки Олександр Зінченко виступає за "Арсенал".

Раніше блогерка неодноразово ділилася сімейними моментами з життя в Лондоні, показуючи світлини з доньками й спільні тренування з чоловіком.

Як відомо, Влада та Олександр офіційно стали подружжям у 2020 році, хоча їхні стосунки розпочалися ще у 2016-му. Раніше ТаблоID писав про історію їхнього кохання.

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