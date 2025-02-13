Дружина Зінченка в пляжних луках попозувала з доньками на тлі мальовничих краєвидів. Фото
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада поділилася новими яскравими світлинами з двома їхніми донечками - Євою та Леєю.
Зіркова родина насолоджується відпочинком десь у теплих краях.
На фото, які Влада опублікувала в Instagram, вона, зокрема, позує в стильному монокіні, демонструючи свої спортивні форми.
Ведуча також показала, як тримає на руках 1,5-річну Лею і 3-річну Єву.
Серед зворушливих кадрів можна побачити, як маленька Лея сидить на теплому піску. Не обійшлося й без розваг на воді.
Нагадаємо, нині сім’я проживає у Великій Британії, оскільки Олександр Зінченко виступає за "Арсенал".
Раніше блогерка неодноразово ділилася сімейними моментами з життя в Лондоні, показуючи світлини з доньками й спільні тренування з чоловіком.
Як відомо, Влада та Олександр офіційно стали подружжям у 2020 році, хоча їхні стосунки розпочалися ще у 2016-му. Раніше ТаблоID писав про історію їхнього кохання.