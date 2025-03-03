81-річний Джаггер показався з удвічі молодшою коханою на афтепаті "Оскара". Фото

81-річний лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер і його 37-річна партнерка Мелані Хемрік здійснили рідкісний публічний вихід на вечірці Vanity Fair після "Оскара"-2025.

Образи пари відповідали дрес-коду події. Мік був одягнений у класичний чорний костюм і білу сорочку, пише Metro.

Його кохана, професійна балерина Мелані виглядала елегантно в розкішній сукні з асиметричним верхом та розрізом на стегні.

Закохані разом уже 9 років фото getty images

Нагадаємо, музикант познайомився з Хемрік під час гастролей Rolling Stones в Японії у 2014 році. Спільні зустрічі поступово переросли у романтичні стосунки, а вже в липні 2016 року пара оголосила, що чекає на дитину. У грудні того ж року у них народився син Деверо, який став восьмою дитиною для Джаггера. Також в артиста є шість онуків.

З коханою Мік заручився ще у 2023-му. Пара веде активний спосіб життя і багато подорожує з сином.