Копія татка: подруга 81-річного Міка Джаггера показала його наймолодшого сина

Марія Ткаченко 10 грудня, 11:30
Мік Джаггер

37-річна Мелані Хемрік - матір наймолодшої дитини 81-річного Міка Джаггера

Фото з Instagram Хемрік

Британський рокмузикант Мік Джаггер у 81 рік є справжнім патріархом величезної родини: має вісьмох дітей та шістьох онуків. Наймолодшому сину артиста, Деверо днями виповнилося 8.

Мама, балерина Мелані Хемрік привітала хлопчика з днем народження у своєму Instagram. Вона запостила декілька фото - на одному з них є й сер Мік, і їхню з Девом схожість видно неозброєним оком.

Подруга Міка Джаггера

Деверо Джаггеру виповнилося 8


"Один із моїх улюблених днів у році! Деву 8. Словами не передати, який Дев дивовижний, чудовий, прекрасний і добрий", - зізналася Мелані.

Мік Джаггер і його син

Рокер із коханою та сином

Син Міка Джаггера із The Rolling Stones

Чия дитина, зрозуміло й без ДНК-тесту

Молодший із 8 дітей Міка Джаггера

Нагадаємо, подейкують, соліст The Rolling Stones та 37-річна Хемрік заручені.

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