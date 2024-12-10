Копія татка: подруга 81-річного Міка Джаггера показала його наймолодшого сина
Британський рокмузикант Мік Джаггер у 81 рік є справжнім патріархом величезної родини: має вісьмох дітей та шістьох онуків. Наймолодшому сину артиста, Деверо днями виповнилося 8.
Мама, балерина Мелані Хемрік привітала хлопчика з днем народження у своєму Instagram. Вона запостила декілька фото - на одному з них є й сер Мік, і їхню з Девом схожість видно неозброєним оком.
"Один із моїх улюблених днів у році! Деву 8. Словами не передати, який Дев дивовижний, чудовий, прекрасний і добрий", - зізналася Мелані.
Нагадаємо, подейкують, соліст The Rolling Stones та 37-річна Хемрік заручені.
Приєднуйтесь до дискусії