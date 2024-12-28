Джамала назвала кількість набраних за вагітність кіло та розповіла, як повертає форму

Юлія Леськова 28 грудня, 14:25
Джамала позує для фото
Фото з Instagram Джамали

Співачка Джамала, яка буде у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2025, розсекретила, скільки кілограмів вона набрала під час третьої вагітності та як вона повертається у форму.

"Під час вагітності набрала 20 кілограмів. Треті пологи і все це разом. Я іноді себе сварю, але іноді й жалію", - розповіла Джамала у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

Джамала активно повертається у форму

Джамала активно повертається у форму


За словами 41-річної співачки, вона намагається повернути свою фігуру у форму та займається спортом.

"Звичайно, займаюсь пілатесом, йогою, намагаюсь збалансовано харчуватися. Після 18.00 намагаюся більше не їсти", - додала вона.

Нагадаємо, наприкінці лютого Джамала вітала молодшого сина Аліма з півріччям.

Як відомо, також вона з сином якось позували на тлі норвезьких краєвидів.

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Джамала
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