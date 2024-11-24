"Не розумію, як ми жили без тебе": Джамала з нагоди півріччя сина показала милі кадри з ним

Співачка Джамала, яка нещодавно влаштувала сімейну фотозйомку у жовто-блакитних кольорах, показала нові світлини з нагоди півріччя молодшого сина Аліма.

Кадрами вона поділилася у своєму Instagram.

"Аліму сьогодні 6 місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", - написала Джамала.

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У співачки є ще два старших сина: 4-річний Селім та 6-річний Емір

Джамала, до речі, ще не показувала обличчя Аліма

Старші брати наглядають за молодшим

Нагадаємо, у вересні Джамала з молодшим сином наробила фото на тлі норвезьких краєвидів.

Як відомо, на свій день народження Джамала попозувала зі своїм найкращим подарунком.