"Не розумію, як ми жили без тебе": Джамала з нагоди півріччя сина показала милі кадри з ним
Співачка Джамала, яка нещодавно влаштувала сімейну фотозйомку у жовто-блакитних кольорах, показала нові світлини з нагоди півріччя молодшого сина Аліма.
Кадрами вона поділилася у своєму Instagram.
"Аліму сьогодні 6 місяців. Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду", - написала Джамала.
Нагадаємо, у вересні Джамала з молодшим сином наробила фото на тлі норвезьких краєвидів.
Як відомо, на свій день народження Джамала попозувала зі своїм найкращим подарунком.
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