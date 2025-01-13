Джамала у волохатому капелюсі за 18 тисяч наробила фото в горах з альпаками та песиками

Співачка Джамала, яка буде у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2025, набирається сил у Карпатах.

В Instagram виконавиця показала, як відпочиває в горах, і вигуляла стильний волохатий лук.

"Карпати. Альпаки. Собаки. День другий", - коротко підписала серію фото зірка.

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Співачка вигуляла хутровий капелюх бренду Руслана Багінського за 18 тисяч гривень

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Як вам аутфіт Джамали?

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До речі, це вже не перший капелюх від Багінського в арсеналі Джамали.

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