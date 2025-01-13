Джамала у волохатому капелюсі за 18 тисяч наробила фото в горах з альпаками та песиками
Співачка Джамала, яка буде у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2025, набирається сил у Карпатах.
В Instagram виконавиця показала, як відпочиває в горах, і вигуляла стильний волохатий лук.
"Карпати. Альпаки. Собаки. День другий", - коротко підписала серію фото зірка.
До речі, це вже не перший капелюх від Багінського в арсеналі Джамали.
Нагадаємо, раніше багатодітна мама розказувала, скільки кіло набрала під час третьої вагітності та як повертається у форму.
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