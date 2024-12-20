Зірковий бейбі-бум 2024: Усик, Остапчук, Джамала, Ребрик та інші знаменитості, у яких народилися діти цього року

Третій рік повномасштабного вторгнення - не привід не народжувати дітей. Саме це у 2024-му довели українські знаменитості, які стали батьками - хтось вперше, а хтось вчергове.

Серед західних зірок поповнень не так багато, але теж є і очікуються незабаром.

Тож хто з селебріті цього року дав нове життя? Нагадуємо вам у підсумковому матеріалі ТаблоID.

Олександр Усик

Дружина 37-річного боксера Олександра Усика, Катерина, у січні народила їхню четверту дитину – доньку Марію. Після пологів 36-річна кохана боксера виписалася з київського пологового самостійно, за власним рішенням, без зустрічі рідних.

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Про історію кохання Усиків, які виховують аж чотирьох дітей, ТаблоID писав в окремому матеріалі Фото з Instagram

Старших дітей Єлизавету, Кирила та Михайла відправили за кордон разом із бабусею, щоб вони не хвилювалися під час пологів. Олександр Усик, який готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі, не був присутній на пологах, але побачив новонароджену Марію через відеозв'язок у перші хвилини після її народження.

Катерина Усик із донечкою Марійкою

Марго Роббі

Восени 34-річна австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік, 34-річний англійський кінопродюсер Том Акерлі стали батьками первістка. У подружжя народився син, ім'я котрого поки що невідомо.

Марго Роббі стала мамою вперше, але подробицями поки не ділилася і сина не показувала Фото Getty Images

Зіркові батьки оберігають усі подробиці свого сімейного життя та насолоджуються новою роллю в Лос Анджелесі, в колі родини."Вони довго чекали, щоб завагітніти, тому було майже неймовірно, що дитина взагалі з'явилася на світ," – сказав інсайдер.

Джамала

Навесні співачка Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками втретє. У подружжя народився третій син, Алім.

На пологи 41-річна співачка вирушила прямо з музичної премії YUNA. 33-річний чоловік Джамали Бекір був присутнім на процесі появи на світ Аліма. Обличчя сина співачка досі не показувала.

Лілія Ребрик

43 річна телеведуча Лілія Ребрик та її 46-річний чоловік хореограф Андрій Дикий стали батьками втретє теж весною цього року. У подружжя з’явилася донечка Аделіна.Багатодітні батьки мають ще двох старших дочок: 12-річну Діану та 6-річну Поліну.

Ребрик чи ненайчастіше серед зіркових мам викладає фото дітей у мережу Фото з Instagram

До речі, після оголошення про вагітність Ребрик звинуватили у брехні, немов це лише нагода врятувати чоловіка від армії.

Юлія Верба

Також восени мамою вперше стала 21-річна блогерка Юлія Верба. Процесом та іншими подробицями таїнства пологів вона ділилася в соцмережах.

Так, відомо що дитина з’явилася на світ завдяки кесаревому розтину, через певні ускладнення. У Юлії Верби та її нареченого Костянтина Золотухіна народилася дівчинка, яку вони назвали Розою.

Іванна Онуфрійчук

Серед зірок, які народили первістка й телеведуча Іванна Онуфрійчук та бізнесмен Алмаз Альсенов. Цьогоріч у них народився син Адам. Відомо, що зіркові батьки обрали для себе партнерські пологи. Адам з’явився на світ у приватній клініці в Швейцарії.

37-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук ділилася тим, як готувалася до вагітності: разом із чоловіком вони пройшли медичні обстеження, приймали вітаміни та відмовилися від шкідливих звичок для покращення здоров'я.

Сергій Тігіпко

64-річний банкір Сергій Тігіпко став батьком увосьме. Влітку його третя дружина Алла народила йому дочку. Дівчинку назвали Юліанною. Дружина Тігіпка називала свою вагітність легкою та навіть започаткувала власний курс для жінок.

Личко Юліанни Алла Тігіпко поки не показувала Фото з Instagram

Багатодітні батьки мають ще трьох спільних синів. Також у Тігіпка є двоє синів і донька від другої дружини Вікторії та старша дочка Анна від першого шлюбу.

Окрім дочки, у Сергія та Алли троє синів

Тімур та Інна Мірошниченко

Рік, що минає, подарував сімейству Мірошниченків ще одну дитину – 9-річну Ангеліну. Зіркове подружжя (а точніше Інна) удочерило дівчинку.

36-річна юристка Інна і 38-річний ведучий Тімур багато розповідають про адаптацію дівчинки та поділилися тим, що Ангеліна вперше назвала їх "мама" і "тато".До появи Ангеліни багатодітні батьки виховували двох власних діток – 6-річну Мію та 4-річного Марка, а також усиновленого 2,5-річного Марселя.

Марія Яремчук

Співачка Марія Яремчук стала мамою сина Яна. Офіційне підтвердження вона зробила через спекуляції в медіа. Зірка обурилася чутками, що батьком її дитини є Олександр Пономарьов, і закликала пресу перевіряти інформацію.

Яремчук давно майже зникла з соцмереж та ЗМІ, а тому і про її дитину майже нічого невідомо

Марія також висловила невдоволення порушенням лікарської таємниці. Чернівецький перинатальний центр начебто розголосив конфіденційні дані про стать, ім’я та фізичні дані малюка.

Анна Сагайдачна

35-річна акторка Анна Сагайдачна нещодавно стала мамою вдруге. Вона народила донечку. У своєму Instagram вона поділилася зворушливими фото вже після повернення додому. Хоч ім'я дівчинки поки залишається секретом.

Тепер Сагайдачна - мама сина і донечки

Старший син Анни Тимур радісно зустрів сестричку вдома. Особу батька акторка поки що приховує.

Володимир Остапчук

40-річний шоумен Володимир Остапчук та його 24-річна дружина Катерина стали батьками. Нещодавно у подружжя народився син Тимофій.Для Володимира це вже третя дитина. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які зараз проживають в Канаді.

Остапчук уже познайомив маленького Тіма з сестрою і братом, які живуть у Канаді

Катерина ділилася деталями і подробицями того, як проходить вагітність в Instagram. Називала вагу, показувала чим харчується, а також заздалегідь назвала ім'я майбутнього первістка.

Вікторія Апанасенко

Міс Всесвіт Україна 2022 Вікторія Апанасенко та її 42-річний чоловік Олександра Борнякова стали батьками донечки Емілії.

Відомо, що 30-річна міс Апанасенко відповідально підійшла до материнства. Читала багато літератури, пройшла курси батьківства та навчання з грудного вигодовування.

Віка і Олександр стали батьками дочки Емілії, яку поки що приховують від загалу

Євген Кот і Наталія Татарінцева

Зірка шоу "Танці з зірками" 36-річний Євген Кот разом із 34-річною дружиною, чемпіонкою з художньої гімнастики Наталією Татарінцевою стали батьками вперше. У подружжя народилася донька, котру вони назвали Лелею.

Ще батьками цьогоріч стали зірка тверку Mamasita, донька Михайла Добкіна Алла, донька Ігоря Суркіса Яна та модель Алла Бейліна.

Незабаром поповнення очікують каратистка Анжеліка Терлюга, блогерка Таня Пренткович, французький актор Венсан Кассель, Ірина та Діма Монатіки, а також голлівудські зірки Меган Фокс та Дженніфер Лоуренс.