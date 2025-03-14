"База": Джамала у Туреччині зворушила зустріччю з родиною. Фото
Співачка Джамала у своєму Instagram показала, що для неї є "базою".
Зірка запостила фото з Туреччини, де возз'єдналася зі своєю родиною.
У Стамбулі виконавиця наробила знімків в колі близьких людей, зокрема з мамою Галиною Михайлівною, сестрою і татом.
Нагадаємо, з 2017-го Джамала перебуває у шлюбі з Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох дітей, 7-річного Еміра, 4-річного Селіма і 10-місячного Аліма. Днями Джамала показувала трьох своїх хлопців.
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