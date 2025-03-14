Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"База": Джамала у Туреччині зворушила зустріччю з родиною. Фото

Марія Мельник - 14 березня, 10:45
Джамала у Стамбулі
фото з Instagram

Співачка Джамала у своєму Instagram показала, що для неї є "базою".

Зірка запостила фото з Туреччини, де возз'єдналася зі своєю родиною.

У Стамбулі виконавиця наробила знімків в колі близьких людей, зокрема з мамою Галиною Михайлівною, сестрою і татом.


Джамала з мамою

Родина показалася на тлі Босфору

Джамала з мамою і сестрою
Джамала з татом

Зірка встигла побачитися і з татом

Джамала на тлі Стамбула
Джамала з мамою і сестрою

Дівчата наробили максимальну кількість селфі, поки є така можливість

Нагадаємо, з 2017-го Джамала перебуває у шлюбі з Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох дітей, 7-річного Еміра, 4-річного Селіма і 10-місячного Аліма. Днями Джамала показувала трьох своїх хлопців.

Читайте також:

Зірковий бейбі-бум 2024: Усик, Остапчук, Джамала, Ребрик та інші знаменитості, у яких народилися діти цього року

"Безумовна любов": Джамала з трьома синами і чоловіком попозували в однакових светрах для затишних фото

"Все починається з себе": Джамала в 3-тю річницю великої війни поділилася думками про боротьбу українців за мирне життя

Джамала
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів