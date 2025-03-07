Джамала показала усіх трьох синів в однакових луках на домашніх фото
Співачка Джамала зібрала своїх трьох синочків для домашнього фотосету.
В Insta-сторіс 41-річна зірка показала, як Емір, Селім і Алім вбралися в однакові оранжеві спортивні костюми.
Першим в кадрі з'являється майже 7-річний Емір, який позує на фоні артдекору і великої мапи світу. Потім до нього приєднується 4-річний Селім і радісно посміхається на спільному фото.
Далі хлопчики перемістилися на диван. Старші брати ніжно обійняли наймолодшого члена родини Аліма, якому нещодавно виповнилося дев'ять місяців.
Нагадаємо, батьком хлопчиків є Бекір Сулейманов. З ним Джамала у шлюбі з 2017 року. До речі, місяць тому співачка влаштовувала теплу сімейну фотосесію з чоловіком і дітьми.
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