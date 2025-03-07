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Джамала показала усіх трьох синів в однакових луках на домашніх фото

Карина Тімкова - 7 березня, 18:30

Співачка Джамала зібрала своїх трьох синочків для домашнього фотосету.

В Insta-сторіс 41-річна зірка показала, як Емір, Селім і Алім вбралися в однакові оранжеві спортивні костюми.

Першим в кадрі з'являється майже 7-річний Емір, який позує на фоні артдекору і великої мапи світу. Потім до нього приєднується 4-річний Селім і радісно посміхається на спільному фото.

Старший син Джамали позує у них вдома

Емір виглядав доволі стримано під час фотографування

Фото Instagram

Сини Джамали знялися в однакових костюмах

Старший брат відвернувся, поки Селім радісно позував для мами

Далі хлопчики перемістилися на диван. Старші брати ніжно обійняли наймолодшого члена родини Аліма, якому нещодавно виповнилося дев'ять місяців.

Джамала показала обійми трьох своїх синів

Напевно, маленькому Аліму подобається веселитися з братами

Нагадаємо, батьком хлопчиків є Бекір Сулейманов. З ним Джамала у шлюбі з 2017 року. До речі, місяць тому співачка влаштовувала теплу сімейну фотосесію з чоловіком і дітьми.

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Джамала
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