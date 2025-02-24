"Все починається з себе": Джамала в 3-тю річницю великої війни поділилася думками про боротьбу українців за мирне життя

Співачка Джамала в треті роковини повномасштабного вторгнення поділилася своїми думками та меседжем надії у Instagram. Зірка не хоче, щоби війна затьмарила людяність та силу українців, які зараз виборюють мирне життя для себе та своїх дітей.

"24 лютого – це не просто дата, а день, коли наше життя змінилося назавжди. Три роки повномасштабної війни принесли з собою невимовні випробування: кожен день нагадує про те, що мирне життя, яке ми мали до цього, – це не дар, а здобуток, за який ми маємо боротися", - наголосила Джамала.

"Коли кажуть, що, мабуть, ми вже звикли, відповідь завжди одна: ні, ми не звикли. Ми не можемо, не маємо і не хочемо звикати до втрат та болю, звуків ракет, до голосних тривог, які прокладають шлях страху у наші серця. Кожного разу, зажмуривши очі, я думаю: куди сховати дітей? Чи можна покладатися на випадок, коли кожна секунда переповнена невизначеністю?", - зізналася вона.

Джамала в третю річницю великої війни поміркувала про те, що звикнути до неї неможливо, а за мир треба боротися Фото Yurii Kushnir

"Звичайно, хотілося б, щоб світ побачив, зрозумів й допоміг. А далі ти такий: "Стоп, а що таке "світ"?" І ось виходить, що завжди все починається з себе – світ це і є ти та твоя родина, і саме ви робите все можливе, щоб зберегти та захистити те, що має значення.І як багато можуть витримати тіло й мозок у цьому стані постійної напруги, де кожен день на витривалість", - зазначила 41-річна артистка.

Джамала не сумнівається в тім, що співвітчизники продовжують жити, любити та вірити у світле майбутнє, де наші діти зростатимуть у мирі.

"Я б не хотіла, щоб війна затьмарила нашу людяність й нашу силу. Наш біль – це наша свідома пам’ять, а наша боротьба – це крок до відновлення справжнього життя, де немає місця страху та постійній тривозі", - резюмувала вона.

Нагадаємо, в 2024-му році Джамала стала мамою втретє. Виконавиця пояснювала, чому, на її думку, війна - не привід відкладати народження дітей. Як відомо, в Джа та її чоловіка Бекіра підростають синочки - Емір, Селім та Алім.