"Безумовна любов": Джамала з трьома синами і чоловіком попозували в однакових светрах для затишних фото

Тамара Кудрявченко 24 січня, 11:00

24-го січня наймолодшому сину співачки Джамали виповнилося 8 місяців. І з цієї нагоди 41-річна зірка поділилася з підписниками милими сімейними кадрами.

На фото, які Джа виклала в Instagram, вона разом із чоловіком Бекіром та дітьми Еміром, Селімом і Алімом позують в однакових затишних луках.

Джамала з чоловіком і синами

Щаслива Джамала зі своїми хлопцями

Фото @maryna_komarytska

"8 місяців. Безумовна любов", - коротко і змістовно підписала світлини багатодітна мама.


Чоловік і діти Джамали

Бекір і його хлопці - 6-річний Емір, 8-місячний Алім та 4-річний Селім

Джамала з трьома синами і чоловіком Бекіром

Джа обрала для родинної фотосесії колір кемел

Нагадаємо, першого сина Джамала народила у березні 2018-го. Другий хлопчик народився у червні 2020-го.

Шлюбу Джамали з Бекіром цього квітня виповниться 8 років.

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