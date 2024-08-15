Романтичний кадр: 60-річний Безос ніжно поцілував наречену коло фонтану в Римі

Тетяна Сухачова 15 серпня, 12:15
Джефф Безос і його наречена

Джефф та Лорен заручилися у травні 2023-го

фото Getty Images

60-річний американський мільярдер Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес не цураються висловлювати один одному почуття на публіці.

Вкотре вони продемонстрували це під час прогулянки у Римі. Парочка зупинилася коло фонтана Треві, а папараці вдалося зазнімкувати момент ніжного цілунку. У мережі знімками поділилося видання Page Six.


До речі, пара нині відпочиває в Італії у компанії друзів. Зокрема, співачки Кеті Перрі та актора Орландо Блума. Останнього 54-річна Санчес днями покатала на гелікоптері.

Нагадаємо, стосунки Санчес та Безоса почалися, коли обоє ще були у попередніх шлюбах. Широкий загал взнав про їхній роман у 2019-му, після зливу інтимних фото та переписки закоханих у соцмережі.

До речі, після цього на Безоса чекало розлучення з дружиною Маккензі, яке стало найдорожчим у світовій історії.

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