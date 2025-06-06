53-річна Дженні Гарт засвітила рельєфний прес у своїй першій зйомці в спідньому. Фото

53-річна американська акторка Дженніфер Гарт знялася для рекламного кампейну білизни бренду Thirdlove.

У рамках фотосесії зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" позувала у різних комплектах спіднього: блакитному, чорному і тілесному. Для деяких кадрів вона також вдягнула кольорові сорочки.

"Я ніколи не думала, що буду зніматися у своїй першій зйомці спідньої білизни у 53 роки, але ось ми тут! І я ніколи не почувалася так впевнено чи комфортно у своїй шкірі", — додала вона.

Знаменитість похизувалася стрункою талією та рельєфним пресом Фото garrett.lobaugh

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Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Пітера Фачінеллі Гарт має трьох доньок: 27-річну Луку Беллу, 22-річну Лолу Рей і 18-річну Фіону Ів, яку днями вся родина вітала з випускним.

Як відомо, з 2015-го акторка перебуває у шлюбі з 44-річним Дейвом Абрамсом. Також Дженні обожнює влаштовувати особливі святкування дітям та ділитися своїми милими фото.