53-річна Дженні Гарт засвітила рельєфний прес у своїй першій зйомці в спідньому. Фото

Карина Тімкова - 6 червня, 12:00

53-річна американська акторка Дженніфер Гарт знялася для рекламного кампейну білизни бренду Thirdlove.

У рамках фотосесії зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" позувала у різних комплектах спіднього: блакитному, чорному і тілесному. Для деяких кадрів вона також вдягнула кольорові сорочки.

"Я ніколи не думала, що буду зніматися у своїй першій зйомці спідньої білизни у 53 роки, але ось ми тут! І я ніколи не почувалася так впевнено чи комфортно у своїй шкірі", — додала вона.

Дженніфер Гарт у блакитній білизні посвітила тілом

Знаменитість похизувалася стрункою талією та рельєфним пресом

Фото garrett.lobaugh

Дженніфер Гарт у чорному ліфі попозувала для реклами

Дженні поспокушала шанувальників

Дженніфер Гарт в самій білизні похизувалася струнким тілом

Актриса багато працює у спортзалі, щоб мати таку фігуру

Дженніфер Гарт у білизні показала, як натягує джинси

Зірка виглядала елегантно у новій зйомці

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Пітера Фачінеллі Гарт має трьох доньок: 27-річну Луку Беллу, 22-річну Лолу Рей і 18-річну Фіону Ів, яку днями вся родина вітала з випускним.

Як відомо, з 2015-го акторка перебуває у шлюбі з 44-річним Дейвом Абрамсом. Також Дженні обожнює влаштовувати особливі святкування дітям та ділитися своїми милими фото.

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