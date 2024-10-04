"Важливий вечір Клайді": Еністон замилувала появою на телешоу у компанії волохатого улюбленця. Фото

Тетяна Сухачова 4 жовтня, 16:15

Актриса Дженніфер Еністон відома своєю любов’ю до тварин. У зірки самої є кілька собак, один із яких нещодавно дебютував в ефірі американського телешоу.

Чотирилапий Клайді склав компанію зірці під час інтерв’ю для Jimmy Kimmel Show. Кадри з улюбленцем Еністон запостила до свого Instagram.

"Важливий вечір Клайді", – написала Джен.

Дженніфер Еністон з песиком

Клайді чемно позував для гарного кадру

фото з instagram Дженніфер Еністон

Пес Дженніфер Еністон

Здається, красунчик у захваті від такої пригоди :)

фото з Instagram Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон та її пес
фото з Instagram
Собачка Дженніфер Еністон

"Я буду телезіркою"

фото з instagram Дженніфер Еністон

До речі, в Еністон також є інший песик на ім’я Лорд Честерфілд. Із ним актриса нещодавно демонструвала тренування у спортзалі.

Нагадаємо, про секрети воркауту зірки раніше розповідала особиста тренерка Дженніфер.

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Дженніфер Еністон
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