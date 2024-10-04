"Важливий вечір Клайді": Еністон замилувала появою на телешоу у компанії волохатого улюбленця. Фото

Актриса Дженніфер Еністон відома своєю любов’ю до тварин. У зірки самої є кілька собак, один із яких нещодавно дебютував в ефірі американського телешоу.

Чотирилапий Клайді склав компанію зірці під час інтерв’ю для Jimmy Kimmel Show. Кадри з улюбленцем Еністон запостила до свого Instagram.

"Важливий вечір Клайді", – написала Джен.

Клайді чемно позував для гарного кадру фото з instagram Дженніфер Еністон

Реклама:

Здається, красунчик у захваті від такої пригоди :) фото з Instagram Дженніфер Еністон

"Я буду телезіркою" фото з instagram Дженніфер Еністон

До речі, в Еністон також є інший песик на ім’я Лорд Честерфілд. Із ним актриса нещодавно демонструвала тренування у спортзалі.

Нагадаємо, про секрети воркауту зірки раніше розповідала особиста тренерка Дженніфер.