Лопес у компанії своєї дитини в стильній смужці блиснула голим животом на бродвейській прем'єрі. Фото

Співачка Дженніфер Лопес з'явилася не прем'єрі нової постановки "Отелло" на Бродвеї разом зі своєю 17-річною дитиною Еммі, яка кілька років тому визначила себе як небінарну особу.

55-річна актриса позувала на хіднику у ансамблі з кроптопу, який відкривав її прес, та спідниці зі шлейфом, що підкреслювала звабливу фігуру. Вбрання чорного кольору було прикрашене блискучими камінцями і стразами.

Джей Ло любить подібні фасони, які акцентують увагу на її пружному пресі та стегнах Фото Getty Images

У той час, як Еммі обрали для виходу трендовий брючний костюм сірого кольору в тонку смужку, який доповнили краваткою та чорними лоферами.

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Дженніфер доволі рідко ходить на світські заходи з дітьми Фото Getty Images

Нагадаємо, від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні Лопес має двійнят - Еммі та Макса, яким місяць тому виповнилося 17.

З Ентоні Джей Ло прожила у шлюбі 7 років і розірвала його у 2011 році. Нещодавно співак став батьком знову.