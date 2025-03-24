Лопес у компанії своєї дитини в стильній смужці блиснула голим животом на бродвейській прем'єрі. Фото
Співачка Дженніфер Лопес з'явилася не прем'єрі нової постановки "Отелло" на Бродвеї разом зі своєю 17-річною дитиною Еммі, яка кілька років тому визначила себе як небінарну особу.
55-річна актриса позувала на хіднику у ансамблі з кроптопу, який відкривав її прес, та спідниці зі шлейфом, що підкреслювала звабливу фігуру. Вбрання чорного кольору було прикрашене блискучими камінцями і стразами.
У той час, як Еммі обрали для виходу трендовий брючний костюм сірого кольору в тонку смужку, який доповнили краваткою та чорними лоферами.
Нагадаємо, від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні Лопес має двійнят - Еммі та Макса, яким місяць тому виповнилося 17.
З Ентоні Джей Ло прожила у шлюбі 7 років і розірвала його у 2011 році. Нещодавно співак став батьком знову.