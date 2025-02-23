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"Люблю вас понад усе": Лопес щемливим відео привітала своїх дітей-двійнят з 17-річчям

Юлія Леськова - 23 лютого, 10:41
Дженніфер Лопес позує для фото
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

55-річна американська співачка Дженніфер Лопес у своєму Instagram замилувала відео зі своїми дітьми Еммі та Максом з нагоди їхнього дня народження. Двійнятам виповнилося 17 років. 

"Сімнадцять. Люблю вас понад усе назавжди", - написала співачка.

Дженніфер Лопес з дітьми

Лопес показала кадри з дитинства своїх дітей


Дженніфер Лопес з дитиною Еммі

До речі, своїх дітей співачка ніжно називає "кокосовими горішками"

Дженніфер Лопес зі своїми дітьми
Скріншот з Instagram Дженніфер Лопес

Еммі та Макс народилися від шлюбу Дженніфер Лопес та співака Марка Ентоні. 

До речі, у 2022-му Лопес оголосила про небінарність своєї дитини Еммі.

Також Еммі та Макс й троє дітей колишнього чоловіка Джей Ло, актора Бена Аффлека робили все, аби подружжя не розлучалися, бо хотіли залишитися сім'єю.

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