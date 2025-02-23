"Люблю вас понад усе": Лопес щемливим відео привітала своїх дітей-двійнят з 17-річчям
55-річна американська співачка Дженніфер Лопес у своєму Instagram замилувала відео зі своїми дітьми Еммі та Максом з нагоди їхнього дня народження. Двійнятам виповнилося 17 років.
"Сімнадцять. Люблю вас понад усе назавжди", - написала співачка.
Еммі та Макс народилися від шлюбу Дженніфер Лопес та співака Марка Ентоні.
До речі, у 2022-му Лопес оголосила про небінарність своєї дитини Еммі.
Також Еммі та Макс й троє дітей колишнього чоловіка Джей Ло, актора Бена Аффлека робили все, аби подружжя не розлучалися, бо хотіли залишитися сім'єю.
Тріо колишніх: Аффлека помітили з Гарнер і Лопес на шкільній виставі їхніх дітей. Фото
"Щасливі, наскільки це можливо": інсайдер про стосунки Лопес та Аффлека після розлучення і якими вони їх бачать далі
Відчула себе маріонеткою: інсайдер розповів про непростий вибір, який зробила дочка Аффлека після його розлучення з Лопес