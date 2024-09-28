Усміхнена та щаслива: Лопес на тлі розлучення з Аффлеком розрадила фанів новими фото

Юлія Леськова 28 вересня, 13:39
Дженніфер Лопес робить селфі
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка розлучається зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком, продовжує тішити підписників контентом. Цього разу Джей Ло показала свої портретні фото, на яких щасливо посміхається.

На світлинах Лопес позує у джинсах та білій обтислій майці.

Лопес попозувала для фото

Свій кежуал-образ Лопес доповнила браслетами


Дженніфер Лопес на нових фото

Джей Ло має щасливий вигляд

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, хоч Лопес та Аффлек розлучаються, але продовжують з'являтися разом на публіці. і, як зазначають інсайдери, Бена досі вабить до Дженніфер.

Як відомо, деякі джерела повідомляли, що розлучення "Бенніфер" може стати "брудним процесом" через гроші.

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