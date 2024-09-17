"Досі вабить": інсайдери пояснили, чому Лопес та Аффлек знову засвітилися разом і що тепер буде з розлученням

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Американська (колишня?) зіркова пара, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек днями спантеличили своїх шанувальників, з'явившись на публіці разом, хоча заяву про їхнє розлучення вже кілька тижнів як подано офіційно.

Хто був ініціатором цієї зустрічі та, головне, чи означає це, що "Бенніфер" можуть дати ще один шанс своєму шлюбу, пояснили обізнані інсайдери.

Про це пише Page Six.

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14-го вересня Бен, Дженніфер та їхні діти вибралися на бранч у Лос-Анджелесі Фото Getty Images

Так, зі слів одного з джерел, провести час разом із дітьми і, невимушено потрапивши під приціл камер, показати всім, що вони розстаються друзями, запропонував Дженніфер Бен. Але актор не врахував, як сильно подіє на нього зустріч із Лопес.

За словами інформаторів, 52-річний Аффлек просто "не міг прибрати од неї рук" і поцілунки буцімто теж мали місце.

"У них завжди було багато сексуальної хімії. Це не було заплановано. Їх досі вабить одне до одного", - констатував співрозмовник видання.

"Зустрітися там - це була Бенова ідея. Він хотів продемонструвати, що вони - дружні колишні. Він хотів, щоби були зроблені ці фото. Ви вирушаєте туди, де хочете, аби вас побачили. Папараці там тусять", - пояснив він.

Бен досі не може опиратися магнетизму Дженніфер? Фото Getty Images

Утім, на жаль, розлучення не скасовується.

Зі слів джерел People, Дженніфер "бажає залишатися у дружніх стосунках" із Беном, а ще її дуже тішить, що його діти та її діти, які за час короткого шлюбу батьків встигли стати сім'єю, продовжують проводити час разом.

Імовірно, символічним меседжем від Лопес може бути те, що свою заручальну каблучку від Бена вона перевділа на мізинець, тоді як на підмізинному пальці тепер носить прикрасу з написом "Дженніфер".

Як відомо, в Джей Ло, яка була нареченою вже п'ять разів, назбиралася вже нічогенька колекція обручок. Нещодавно експертка на прохання ЗМІ оцінила її приблизну вартість.

Нагадаємо, Дженніфер подала на розлучення з Беном якраз у другу річницю їхнього весілля. Але дату фактичного припинення шлюбу вказала іншу.



