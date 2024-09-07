Сукня помсти? Лопес без спіднього вразила ефектним образом на презентації фільму Аффлека. Фото

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженіфер Лопес, яка перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком, в ефектному образі пройшлася червоною доріжкою на кінофестивалі у Торонто.

Фото Лопес опублікувала у своєму Instagram.

На заході зірка представляла фільм "Нестримний", який спродюсував Бен, і у якому вона зіграла другорядну роль.

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На хідник Джей Ло вийшла у срібній сукні у стилі диско від Tamara Ralph, яка була повністю відкрита з боків та гарно підкреслила принади зірки. Плаття співачки було прикрашене чорними бантами.

Свій аутфіт Лопес довершила босоніжками на платформі та прикрасами.

Лопес вразила своїм образом на кінофестивалі

Як вам плаття Джей Ло?

До речі, сам Аффлек на прем'єру не з'явився. Як пише видання Daily Mail, інші продюсери фільму намагалися підштовхнути Бена та Дженніфер з'явитися на червоній доріжці разом, аби вчинити галас навколо фільму.

За даними інсайдера, для Лопес було важливо прорекламувати фільм на кінофестивалі, бо зірка дуже хоче його підтримати.

Нагадаємо, інсайдер розповідав, що Бен Аффлек дозволив Дженніфер Лопес одноосібно подати заяву на розлучення, так як хотів зменшити можливий хейт у бік колишньої коханої.

Однак ЗМІ пишуть, що Лопес важко переживає розрив з чоловіком.

Як відомо, основною причиною розлучення у заяві зазначається "нездоланні розбіжності".