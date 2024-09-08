Декольтований светрик і спідниця з зухвалим розрізом: Лопес продемонструвала ефектний осінній образ. Фото
Американська співачка Дженіфер Лопес, яка у процесі розлучення зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком, почала частіше тішити своїх фанів світлинами.
У своєму Instagram 55-річна Джей Ло показала свій осінній образ.
На кадрах зірка позує у светрі кольору хакі з v-подібним вирізом на грудях та довгій спідниці з плісе та розрізом. Свою струнку талію співачка підкреслила тонким паском.
Образ Лопес довершила високими коричневими чобітками, сумочкою та золотими прикрасами.
Нагадаємо, днями Дженіфер Лопес з'явилася у сміливій сукні на кінофестивалі у Торонто, де представляла фільм, який продюсував Бен Аффлек.
Як відомо, Лопес одноосібно подала на розлучення з Аффлеком. За словами інсайдера, Бен пішов на це, бо хотів зменшити можливий хейт у бік екскоханої.
До речі, офіційною причиною розриву стосунків Джей Ло вказала "нездоланні розбіжності".
Однак у близькому оточенні пари кажуть, що на їхні стосунки вплинув мінливий настрій Бена.
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