Відчула себе маріонеткою: інсайдер розповів про непростий вибір, який зробила дочка Аффлека після його розлучення з Лопес

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися з другої спроби та прожили в шлюбі 2 роки Фото Getty Images

Подейкують, старша донька американського актора Бена Аффлека, 19-річна Вайолет, яка після його розлучення з Дженніфер Лопес деякий час підтримувала теплі стосунки з ексмачухою, зрештою повністю припинила з нею контактувати.

Що її до цього спонукало, інсайдер пояснив Daily Mail.

Зі слів джерела, батьки Вайолет були дещо спантеличені тим, що дочка, на тлі розставання Бена з Джей Ло, проводить час із нею в Хемптонсі, носить її одяг, а потім робить селфі з її сестрою Ліндою. Але вони не робили спроб обмежити їхнє спілкування.

Реклама:

"Джен (Гарнер) підтримувала зближення доньки зі співачкою, оскільки для неї її діти завжди на першому місці", - зазначив інформатор.

Вайолет Аффлек із мамою Фото Getty Images

"...Джен навіть дозволила цьому йти як іде, бо хоче, щоби Вайолет була щаслива, і поважає те, що вона, будучи дорослою, може обирати, з ким проводити час, навіть якщо Джен із цим не обов'язково згодна", - додав він.

Та зрештою сама Вайолет почала замислюватися, чи, бува, немає з боку Лопес якихось прихованих мотивів для того, щоби продовжувати тримати її поруч.

"Вайолет відчула, що її, так би мовити, використовують як маріонетку під час розставання її батька з Джей Ло", - пояснив інсайдер.

Як наголосив співрозмовник видання, Бен Аффлек жодного поганого слова не сказав доньці про свою колишню дружину.

Колишня падчерка більше не спілкується з Лопес? Фото Getty Images

"Із часом Вайолет почала помічати, наскільки насмучений її батько, що їхній (із Лопес) розрив - у центрі всього... Вайолет - дуже розумна і, врешті-решт, вона завжди буде татковою дівчинкою. Ось чому ви більше не бачите її появ на публіці разом із Джей Ло", - резюмував інсайдер.

Нагадаємо, незабаром після свого одруження Аффлек і Лопес встигли поселити своїх дітей - трьох Бенових і двійнят Дженніфер під одним дахом, і ті дуже між собою здружилися. Вайолет, Фін, Семюель, Еммі та Макс докладали великих зусиль, щоби не дати батькам розійтися, але в них нічого не вийшло.

Як відомо, розлучитися в "Бенніфер" вийшло напрочуд мирно, відтак вони продовжують спілкуватися і навіть зустрічатися на шкільних івентах нащадків.