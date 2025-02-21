Відчула себе маріонеткою: інсайдер розповів про непростий вибір, який зробила дочка Аффлека після його розлучення з Лопес
Подейкують, старша донька американського актора Бена Аффлека, 19-річна Вайолет, яка після його розлучення з Дженніфер Лопес деякий час підтримувала теплі стосунки з ексмачухою, зрештою повністю припинила з нею контактувати.
Що її до цього спонукало, інсайдер пояснив Daily Mail.
Зі слів джерела, батьки Вайолет були дещо спантеличені тим, що дочка, на тлі розставання Бена з Джей Ло, проводить час із нею в Хемптонсі, носить її одяг, а потім робить селфі з її сестрою Ліндою. Але вони не робили спроб обмежити їхнє спілкування.
"Джен (Гарнер) підтримувала зближення доньки зі співачкою, оскільки для неї її діти завжди на першому місці", - зазначив інформатор.
"...Джен навіть дозволила цьому йти як іде, бо хоче, щоби Вайолет була щаслива, і поважає те, що вона, будучи дорослою, може обирати, з ким проводити час, навіть якщо Джен із цим не обов'язково згодна", - додав він.
Та зрештою сама Вайолет почала замислюватися, чи, бува, немає з боку Лопес якихось прихованих мотивів для того, щоби продовжувати тримати її поруч.
"Вайолет відчула, що її, так би мовити, використовують як маріонетку під час розставання її батька з Джей Ло", - пояснив інсайдер.
Як наголосив співрозмовник видання, Бен Аффлек жодного поганого слова не сказав доньці про свою колишню дружину.
"Із часом Вайолет почала помічати, наскільки насмучений її батько, що їхній (із Лопес) розрив - у центрі всього... Вайолет - дуже розумна і, врешті-решт, вона завжди буде татковою дівчинкою. Ось чому ви більше не бачите її появ на публіці разом із Джей Ло", - резюмував інсайдер.
Нагадаємо, незабаром після свого одруження Аффлек і Лопес встигли поселити своїх дітей - трьох Бенових і двійнят Дженніфер під одним дахом, і ті дуже між собою здружилися. Вайолет, Фін, Семюель, Еммі та Макс докладали великих зусиль, щоби не дати батькам розійтися, але в них нічого не вийшло.
Як відомо, розлучитися в "Бенніфер" вийшло напрочуд мирно, відтак вони продовжують спілкуватися і навіть зустрічатися на шкільних івентах нащадків.
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