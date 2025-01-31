"Щасливі, наскільки це можливо": інсайдер про стосунки Лопес та Аффлека після розлучення і якими вони їх бачать далі

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Американським зіркам Бену Аффлеку та Дженніфер Лопес, чий шлюб тривав два роки, пророкували брудне та скандальне розлучення. Проте парі вдалося розійтися напрочуд мирно і навіть не посваритися на етапі розподілу статків.

Зі слів інсайдера InTouch, Бен і Дженніфер самі цим приємно вражені. Екси сподіваються, що добрі стосунки в них будуть і надалі.

"Те, що все так владналося, мало дивовижний вплив на стан їхніх стосунків. Вони обоє кажуть, що зрештою вражені, тим, як розумно та справедливо все вийшло, і в них обох лишилося відчуття, що вони щасливі, наскільки це можливо після розлучення", - зазначило джерело.

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"Бенніфер", на відміну від, наприклад, Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, вдалося розлучитися любо-мирно Фото Getty Images

"Те, що їм вдалося пройти через усе це, не зненавидівши одне одного, дуже обнадійливий знак, адже їм хотілося би зберегти свою дружбу. Для неї також завданням є, щоби діти теж продовжували дружити. Вони (Дженніфер і Бен) обоє на одній хвилі, і це прекрасно", - додав співрозмовник видання.

Аффлек уже має досвід побудови теплих взаємин із однією ексдружиною, Дженніфер Гарнер. Тож цілком можливо, що це в актора вийде і з Джей Ло.

"У них багато взаємної любові та поваги, в ідеалі їм би дуже хотілося залишитися в житті одне одного", - запевнив інформатор.

Нагадаємо, під час шлюборозлучного процесу Аффлека, Лопес та їхніх дітей неодноразово бачили разом. Як відомо, зірки офіційно фіналізували розірвання свого шлюбу на початку січня.