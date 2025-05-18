Лоуренс у сукні зі шлейфом палко зацілувала чоловіка на хіднику у Каннах. Фото

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Американська акторка Дженніфер Лоуренс разом зі своїм чоловіком, керівником артгалереї Куком Мароні пройшлася червоною доріжкою Каннського кінофестивалю. Там зірка презентувала фільм "Помри, кохання моє", у якому зіграла головну роль.

Задля виходу на хідник Лоуренс одягнула ефектну атласну сукню чорного кольору з розрізом, драпіруванням та метровим шлейфом.

Дженніфер попозувала зі своїм колегою по фільму, актором Робертом Паттінсоном Фото Getty Images

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До слова, коханий акторки продемонстрував, що він її найвідданіший фан - адже стояв збоку та фотографував її.

Після позування з іншими акторами фільму Дженніфер зацілувала свого чоловіка на хіднику.

Пара побралася восени 2019-го року

Як відомо, на початку березня цього року Дженніфер Лоуренс стала мамою вдруге.

У акторки та її чоловіка також є син Сай, який з'явився на світ у лютому 2022-го року.