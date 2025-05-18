Лоуренс у сукні зі шлейфом палко зацілувала чоловіка на хіднику у Каннах. Фото

Юлія Леськова - 18 травня, 15:44
Дженніфер Лоуренс позує для фото
Фото Getty Images

Американська акторка Дженніфер Лоуренс разом зі своїм чоловіком, керівником артгалереї Куком Мароні пройшлася червоною доріжкою Каннського кінофестивалю. Там зірка презентувала фільм "Помри, кохання моє", у якому зіграла головну роль.

Задля виходу на хідник Лоуренс одягнула ефектну атласну сукню чорного кольору з розрізом, драпіруванням та метровим шлейфом. 

Дженніфер Лоуренс на хіднику у Каннах

Дженніфер попозувала зі своїм колегою по фільму, актором Робертом Паттінсоном

Фото Getty Images

До слова, коханий акторки продемонстрував, що він її найвідданіший фан - адже стояв збоку та фотографував її.

Після позування з іншими акторами фільму Дженніфер зацілувала свого чоловіка на хіднику. 

Дженніфер Лоуренс цілує чоловіка у Каннах

Пара побралася восени 2019-го року

Як відомо, на початку березня цього року Дженніфер Лоуренс стала мамою вдруге. 

У акторки та її чоловіка також є син Сай, який з'явився на світ у лютому 2022-го року.

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