"Потрібно це усвідомити": 37-річна Джессі Джей оголосила про онкологію

Марія Мельник - 4 червня, 12:30

Британська співачка Джессі Джей (Jessie J) повідомила, що їй діагностували ранню стадію раку молочної залози.

37-річна зірка розповіла про діагноз в Instagram і поділилась планами щодо боротьби з недугом.

"Рак — це відстій в будь-якій формі, але я тримаюся за слово "ранній". Це дуже драматичний спосіб зробити собі груди", - з гумором поділилася зірка.

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Як пояснила Джессі, вона планує зробити операцію після свого виступу на фестивалі Capital’s Summertime Ball в Лондоні, який відбудеться у липні.

"Я зникну на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, а повернуся з величезними грудьми і новою музикою. Мені потрібні обійми.

Я просто хотіла бути відкритою і поділитися цим. По-перше, егоїстично, я майже не говорила про це. Я не усвідомлюю цього, бо надто багато працюю. Я також знаю, наскільки в минулому мені допомагало, коли я ділилася — отримувала любов, підтримку й історії інших людей", - звернулася до фанатів виконавиця.

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"Моє серце розбивається від того, що стільки людей переживають щось схоже або ще гірше — саме це мене вбиває... Але, чесно кажучи, мені потрібно це усвідомити, проговорити. І мені потрібні обійми", — звернулася вона до шанувальників.

Рак не вирок – про це точно знають деякі зірки.

Раніше ТаблоID зібрав історії знаменитостей, які змогли одужати після онкології.

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