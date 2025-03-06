"Я це зробила!": Міка Ньютон у свій день народження відзначила 5-річчя перемоги над раком

Співачка Міка Ньютон, чиє справжнє ім'я Оксана Грицай, 5-го березня відзначила свій 39-ий день народження, а також іще одну дуже важливу дату: п'ятиріччя ремісії раку.

Про це артистка повідомила у Instagram.

"Мені 39! Щооо?", - написала Міка.

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Іменинниця Міка

"А ще я святкую велику для кожного онкопацієнта віху - 5 років без раку! П'ять років тому, о 9-ій годині ранку в мій день народження моя лікарка сказала мені, що зі мною все гаразд, щоби жити моє життя, і що мені терба лише зустрічатися з нею кожні три місяці. Ці роки були американськими гірками. Мені було ментально тяжко більше, ніж я очікувала. Але я це зробила!", - похвалилася зірка.

Ньютон подякувала всім, хто її підтримував. Співачка розказала, що для святкування вирушає у Діснейленд.

Нагадаємо, Міка, в якої був рак яєчника, розказувала, якими були перші симптоми і як лікарі далеко не одразу поставили їй правильний діагноз.

Як відомо, впродовж усього складного шляху до одужання Ньютон підтримував її чоловік Кріс. Пара, яка колись познайомилася в продуктовому магазині, одружена вже шість років.