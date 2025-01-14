Висловити вдячність та підтримати інших: Кейт Міддлтон навідалася до лікарні, де проходила лікування від раку

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон навідалася до шпиталю, де лікувалася від раку.

43-річна Кейт зустрілася з пацієнтами, щоб висловити їм свою підтримку.

Принцеса Вельська також особисто подякувала персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку та співчуття" протягом останніх 12 місяців.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Заходячи до головного входу лікарні у районі Челсі, принцеса, одягнена в довге коричневе зимове пальто та туфлі на підборах, сказала: "Я щойно згадувала, що заходити сюди через головний вхід, після стількох тихих, приватних візитів, насправді дуже приємно".

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Сідаючи поспілкуватися з жінкою, яка проходила лікування та носила охолоджувальну шапочку, щоб запобігти втраті волосся, Кетрін запитала: "Коли ви почали лікування? Сьогодні? Як ви себе почуваєте?".

Принцеса розчулила пацієнтів підтримкою Фото Getty Images

"Я хотіла прийти, щоб показати свою підтримку чудовій роботі, яка тут виконується, і тим, хто проходить лікування та стикається з такими труднощами. Ви в порядку? Попереду є світло в кінці цього тунелю, дуже приємно було з вами познайомитися, і бажаю вам удачі. Ви в найкращих руках", - звернулася Міддлтон до одного з пацієнтів.

Цей візит відбувся після того, як Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса приєднається до свого чоловіка і стане патронесою, як свого часу була нею принцеса Діана.

Нагадаємо, у березні 2024-го Міддлтон оголосила про те, що у неї виявили рак. А вже у листопаді принцеса вперше після лікування повернулася до виконання своїх обов'язків.