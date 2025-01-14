Висловити вдячність та підтримати інших: Кейт Міддлтон навідалася до лікарні, де проходила лікування від раку
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон навідалася до шпиталю, де лікувалася від раку.
43-річна Кейт зустрілася з пацієнтами, щоб висловити їм свою підтримку.
Принцеса Вельська також особисто подякувала персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку та співчуття" протягом останніх 12 місяців.
Про це повідомляє Daily Mail.
Заходячи до головного входу лікарні у районі Челсі, принцеса, одягнена в довге коричневе зимове пальто та туфлі на підборах, сказала: "Я щойно згадувала, що заходити сюди через головний вхід, після стількох тихих, приватних візитів, насправді дуже приємно".
Сідаючи поспілкуватися з жінкою, яка проходила лікування та носила охолоджувальну шапочку, щоб запобігти втраті волосся, Кетрін запитала: "Коли ви почали лікування? Сьогодні? Як ви себе почуваєте?".
"Я хотіла прийти, щоб показати свою підтримку чудовій роботі, яка тут виконується, і тим, хто проходить лікування та стикається з такими труднощами. Ви в порядку? Попереду є світло в кінці цього тунелю, дуже приємно було з вами познайомитися, і бажаю вам удачі. Ви в найкращих руках", - звернулася Міддлтон до одного з пацієнтів.
Цей візит відбувся після того, як Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса приєднається до свого чоловіка і стане патронесою, як свого часу була нею принцеса Діана.
Нагадаємо, у березні 2024-го Міддлтон оголосила про те, що у неї виявили рак. А вже у листопаді принцеса вперше після лікування повернулася до виконання своїх обов'язків.
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