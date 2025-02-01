"Ще один рік для спогадів": Біл зворушливо привітала Тімберлейка з 44-річчям та показала милі фото з ним

Фото з Instagram Джессіки Біл

Американська акторка та модель Джессіка Біл ніжно привітала свого чоловіка, співака Джастіна Тімберлейка з 44-річчям та показала архівні фото з ним.

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.

"Ще один рік для спогадів, які я свято зберігаю в своєму серці. Ще один рік радості та викликів бути батьками разом з тобою. Ще один рік допитливого і творчого пізнання світу разом з тобою. Ще один рік, щоб рости, розвиватися, а іноді й деградувати разом з тобою. Ще один рік сміху над усім цим. З днем народження, коханий", - написала Джессіка.

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Фото з Instagram Джессіки Біл

Джастіну виповнилося 44 роки

Нагадаємо, Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк одружені вже 11 років. Подружжя має двох синів: 9-річного Сайласа та 4-річний Фінеас.