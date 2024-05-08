9 кіло солі й тонна води: Джессіка Біл показала, як готувалася до Met Gala 2024. Відео

42-річна голлівудська актриса Джессіка Біл здивувала підписників своїм методом експрес-підготовки до Met Gala 2024, який відбувся 6 травня у Нью-Йорку.

Як зізналася дружина Джастіна Тімберлейка у TikTok, напередодні події вона приймає ванну з магнієвою сіллю, після чого п'є багато води і лягає спати. От тільки кількість солі, яку Джессіка кладе у воду, вразила її фанів.

"Я знаю, що деякі люди люблять тусити перед Met Ball і гуляти цілі вихідні, і все таке, і я цілком поважаю це. Але ось, що я роблю, щоб підготуватися до Met Ball", - сказала Біл і показала 5 пакетів солі Епсома (англійська або магнієва сіль - ред.) загальною вагою 9 кілограмів, які вона висипала у ванну.

Реклама:

"У гарячій воді, яку ви лише можете витерпіти, полежати 30 хвилин ввечері напередодні. Потім випийте тонну води і рано лягайте спати", - порадила акторка.

Завдяки цій ванні з тіла виводиться вся зайва рідина, а відповідно і йдуть набряки.

Так Біл виглядала на Met Gala після своєї диво-ванни. На актрисі сукня від Tamara Ralph і прикраси від Cartier Фото Getty Images

Підписники Джессіки дуже здивувалися її методу, адже норма солі Епсома, яку треба сипати у ванну, дорівнює приблизно 400 грамів. Тому не варто повторювати експерименти Біл, особливо якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, якось зірковий тренер Бен Бруно показував, що робить на його тренуваннях Джессіка Біл. А ще актриси Емма Стоун та Емілі Блант розповідали, як вони готуються до церемонії "Оскар".