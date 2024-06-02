"Бажаю, аби ці моменти тривали вічно": брат Кейт Міддлтон замилував фото з сином та дружиною
Молодший брат принцеси Вельської Кейт Міддлтон, 37-річний Джеймс потішив підписників фотографіями підрослого сина Ініго та дружини Алізе.
Світлинами він поділився в Instagram.
На фото його син разом з дружиною та домашніми улюбленцями сидять на газоні у тіні дерев та бавляться. Джеймс зазначив, що вся родина та собаки слухали його книгу "Зустрічайте Еллі".
"Бажаю, щоб такі моменти тривали вічно. Ця особлива мить сталася завдяки Еллі (собака, якого дуже любив Джеймс, - ред.). Дозвольте пояснити: Алізе, Ініго та всі собаки прийшли почути, як я вперше розповідаю про мою книгу", - написав Міддлтон.
Далі чоловік пояснив, що саме через його собаку Еллу він познайомився з Алізе, а через кілька років вони побралися. Через рік після весілля у пари народився син.
"Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але кожну мить Елла з нами. Тож якби не той момент, я б не зміг зловити цей момент", - додав Джеймс.
Нагадаємо, про те що Джеймс Міддлтон вперше став батьком, він повідомив наприкінці жовтня минулого року, тоді ж він оголосив, що сина назвали Ініго.
Як відомо, брат Кейт Міддлтон та Алізе одружилися у вересні 2021 року.
До речі, у Кейт Міддлтон є ще молодша сестра Піппа, вона разом зі своїм чоловіком виховує трьох дітей.