"Бажаю, аби ці моменти тривали вічно": брат Кейт Міддлтон замилував фото з сином та дружиною

Фото з Instagram Джеймса Міддлтона

Молодший брат принцеси Вельської Кейт Міддлтон, 37-річний Джеймс потішив підписників фотографіями підрослого сина Ініго та дружини Алізе.

Світлинами він поділився в Instagram.

На фото його син разом з дружиною та домашніми улюбленцями сидять на газоні у тіні дерев та бавляться. Джеймс зазначив, що вся родина та собаки слухали його книгу "Зустрічайте Еллі".

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Обличчя сина Джеймс не показав

"Бажаю, щоб такі моменти тривали вічно. Ця особлива мить сталася завдяки Еллі (собака, якого дуже любив Джеймс, - ред.). Дозвольте пояснити: Алізе, Ініго та всі собаки прийшли почути, як я вперше розповідаю про мою книгу", - написав Міддлтон.

Далі чоловік пояснив, що саме через його собаку Еллу він познайомився з Алізе, а через кілька років вони побралися. Через рік після весілля у пари народився син.

"Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але кожну мить Елла з нами. Тож якби не той момент, я б не зміг зловити цей момент", - додав Джеймс.

Алізе бавиться з сином на траві

Нагадаємо, про те що Джеймс Міддлтон вперше став батьком, він повідомив наприкінці жовтня минулого року, тоді ж він оголосив, що сина назвали Ініго.

Як відомо, брат Кейт Міддлтон та Алізе одружилися у вересні 2021 року.

До речі, у Кейт Міддлтон є ще молодша сестра Піппа, вона разом зі своїм чоловіком виховує трьох дітей.