"Яхтсмен" Стейтем показав морський відпочинок з нареченою та двома дітьми. Фото
57-річний британський актор Джейсон Стейтем показав рідкісні фото зі свого родинного відпочинку на яхті.
Стейтем зазнімкував свою наречену, 38-річну британську супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у купальнику, показав розваги їхніх дітей: 8-річного Джека Оскара та 3-річної Ізабели.
Нагадаємо, Джейсон Стейтем та Розі Хантігтон-Вайтлі заручилися у 2016-му році, проте до вівтаря вони так і не дійшли.
До речі, своїм дітям вони влаштовують найкращі розваги та відпочинок.
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