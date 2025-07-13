"Яхтсмен" Стейтем показав морський відпочинок з нареченою та двома дітьми. Фото

Фото з Instagram Джейсона Стейтема

57-річний британський актор Джейсон Стейтем показав рідкісні фото зі свого родинного відпочинку на яхті.

Стейтем зазнімкував свою наречену, 38-річну британську супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у купальнику, показав розваги їхніх дітей: 8-річного Джека Оскара та 3-річної Ізабели.

Джейсон зробив селфі з коханою та донечкою

Як чоловік супермоделі, Джейсон, здається, вміє робити їй гарні фото

Джейсон покатав донечку на гідроциклі

Нагадаємо, Джейсон Стейтем та Розі Хантігтон-Вайтлі заручилися у 2016-му році, проте до вівтаря вони так і не дійшли.

До речі, своїм дітям вони влаштовують найкращі розваги та відпочинок.