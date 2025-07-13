"Яхтсмен" Стейтем показав морський відпочинок з нареченою та двома дітьми. Фото

Юлія Леськова - 13 липня, 11:23
Джейсон Стейтем відпочиває на яхті з родиною
Фото з Instagram Джейсона Стейтема

57-річний британський актор Джейсон Стейтем показав рідкісні фото зі свого родинного відпочинку на яхті. 

Стейтем зазнімкував свою наречену, 38-річну британську супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі у купальнику, показав розваги їхніх дітей: 8-річного Джека Оскара та 3-річної Ізабели. 

Джейсон Стейтем наробив фото з родиною

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Джейсон Стейтем наробив фото коханої
Стейтем раніше також показував родинний відпочинок на яхті
Джейсон Стейтем показав фото нареченої

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Джейсон Стейтем з дочкою

Джейсон покатав донечку на гідроциклі

Нагадаємо, Джейсон Стейтем та Розі Хантігтон-Вайтлі заручилися у 2016-му році, проте до вівтаря вони так і не дійшли. 

До речі, своїм дітям вони влаштовують найкращі розваги та відпочинок. 

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