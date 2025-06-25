Наречена Стейтема у спортивному міні вигнулася на підлозі заради рекламних фото
38-річна наречена американського актора Джейсона Стейтема, та мати двох його дітей, супермодель Розі Хантігтон-Вайтлі похизувалася струнким тілом у топі і спідниці.
У своєму Instagram зірка посвітила засмаглими ногами на тлі стіни і привітала з днем народження сина Джека.
Хлопчику виповнилося 8.
А перед тим, як привітати сина, мама встигла оновити контент в Instagram.
Нагадаємо, Розі і Джейсон виховують 3,5-річну доньку Ізабеллу і сина-іменинника. Раніше модель розповідала, яким батьком є Стейтем і про їхній спільний побут.
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