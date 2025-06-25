Наречена Стейтема у спортивному міні вигнулася на підлозі заради рекламних фото

38-річна наречена американського актора Джейсона Стейтема, та мати двох його дітей, супермодель Розі Хантігтон-Вайтлі похизувалася струнким тілом у топі і спідниці.

У своєму Instagram зірка посвітила засмаглими ногами на тлі стіни і привітала з днем народження сина Джека.

Хлопчику виповнилося 8.

Джек вже отримав купу подарунків

Хлопчик був не готовий показуватися перед фолловерами мами

А перед тим, як привітати сина, мама встигла оновити контент в Instagram.

Наречена Джейсона окрім материнства приділяє чимало часу своїй кар'єрі і фізичному здоровʼю

Розі не вистачає ракетки і мʼячика

Зазвичай Розі хизується пресом, але цього разу ногами

Коли під час зйомки ще й перевірила гнучкість спини

Нагадаємо, Розі і Джейсон виховують 3,5-річну доньку Ізабеллу і сина-іменинника. Раніше модель розповідала, яким батьком є Стейтем і про їхній спільний побут.