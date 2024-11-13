Стейтем і Хантінгтон-Вайтлі показалися на яхті з обома дітьми. Рідкісні фото

Стейтем показав рідкісні фото дочки і сина

Британський актор Джейсон Стейтем і його наречена, супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі дуже рідко у мережі показують двох своїх діточок - Джека та Ізабеллу. Але під час сімейного відпочинку пара зробила виняток.

У своєму Instagram Стейтем виклав серію фото з яхти, на яких багато кадрів із сином та дочкою.

Сину актора 7 років, а доньці - 2,5

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Як відомо, Джейсон і Розі разом уже понад 13 років, але досі не дійшли до вівтаря. Хоча нещодавно з'явилися чутки, що після 8 років заручин актор готовий нарешті одружитися. Утім, все це поки лишається на рівні інсайдерських теревенів.

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Нагадаємо, раніше ТаблоID докладно розповідав про цікаві факти з життя 57-річного Стейтема. А також показував стильне житло Розі Хантінгтон-Вайтлі у Лондоні.